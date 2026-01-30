Keiko Fujimori cuestiona estabilidad del gobierno de José Jerí: 'No es segura su presencia en Palacio hasta julio"

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, puso en duda la continuidad del presidente José Jerí en Palacio de Gobierno. Durante un acto proselitista en el distrito limeño del Rímac, la lideresa lanzó una frase que rápidamente se instaló en el debate político: "No es segura su permanencia hasta julio".

Fujimori explicó que su agrupación seguirá evaluando con cautela los procesos judiciales que rodean al mandatario, especialmente las investigaciones preliminares del caso 'Chifagate', que indaga sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos. Señaló que cualquier nuevo hecho será revisado con responsabilidad y no descartó que su bancada tome medidas "si se presentan situaciones de flagrancia".

Críticas a la gestión

La lideresa de Fuerza Popular cuestionó además el desempeño de Jerí en sus primeros meses de gobierno. A su juicio, la gestión ha sido limitada y marcada por una agenda paralela de reuniones "poco transparentes", en referencia a los encuentros con los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, actualmente bajo investigación fiscal.

"Lamentablemente hoy la agenda nacional está distraída en lo que son sus reuniones poco transparentes. Yo creo que no es segura su presencia en Palacio de Gobierno hasta julio, eso está por verse", sostuvo Fujimori.

Cabe recordar que el presidente Jerí fue interrogado recientemente por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en Palacio de Gobierno, y autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones como parte de la investigación.

Según una encuesta nacional de Ipsos, el 78% de los peruanos percibe corrupción en las reuniones no registradas entre Jerí y empresarios chinos, lo que incrementa la presión política hacia su gestión.

Una estrategia electoral

Consultada sobre los ataques del candidato presidencial Rafael López Aliaga, Fujimori evitó la confrontación directa y aseguró que no entrará en una campaña basada en ataques personales. "Yo no voy a pisar el palito", afirmó, insistiendo en que su estrategia estará centrada en propuestas concretas.

En otro momento, planteó una reforma profunda en Petroperú, basada en transparencia, control del gasto y alianzas público-privadas, además de reforzar el presupuesto de organizaciones sociales de base como comedores populares y ollas comunes.

Las declaraciones de Keiko Fujimori reflejan la creciente tensión política en el país. A solo once semanas de las elecciones generales, la estabilidad de José Jerí en la presidencia se ha convertido en un eje central del debate electoral y un puente que todos parecen querer cruzar para ganara el voto ciudadano.