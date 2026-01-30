Embajada de China en Perú desmiente versión de José Jerí respecto a Día de la Confraternidad

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Embajada de China en Perú informó que el Día de la Confraternidad Peruano-China, a realizar el 1 de febrero, tendrá como sede la explanada del Ministerio de Cultura y no Palacio de Gobierno, tal como afirmó el presidente de la República, José Jerí, tras la revelación periodística que dio cuenta de las reuniones extraoficiales con Zhihua Yang.

La Embajada de China en Perú emitió una invitación oficial por la celebración del Día de la Confraternidad Peruano-China cuya fecha a realizar está programada para el 1 de febrero del 2026 desde las 10:00 de la mañana para el público en general.

Sin embargo, un detalle en particular desmiente la versión del presidente José Jerí quien informó que tal celebración se daría en Palacio de Gobierno.

Ahora, la Embajada de China en Perú precisó que esta festividad se celebrará en la explanada del Ministerio de Cultura, tras la coordinación con esta entidad, desmintiendo la versión de José Jerí.

En 2024, el Congreso del Perú aprobó la ley que declara el día 1 de febrero como el Día de la Confraternidad Peruano-China.🇨🇳🇵🇪

Este año, junto con @MinCulturaPe, celebramos por segunda vez este día tan importante. Organizamos una Feria Tradicional del Año Nuevo Chino en la... pic.twitter.com/EXlBiFzPoX — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) January 30, 2026

La embajada indicó que esta celebración se desarrolla por segundo año consecutivo tras la ley aprobada por el Congreso de la República en el 2024 al declarar el 1 de febrero como Día de la Confraternidad Peruano-China.

Tal ley fue impulsada por el congresista Gustavo Cordero Jon Tay, entonces presidente del Comité Ejecutivo de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú - China.

Jose Jerí indicó que sería en Palacio de Gobierno

Tras las revelaciones periodísticas entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, el mandatario declaró ante la prensa que tal encuentro tenía como fin ultimar detalles por el Día de la Confraternidad entre ambos países.

Según la versión de Jerí, la reunión con el empresario chino buscaba la coordinación de tal celebración y que la cena con Zhihua Yang era para afinar detalles de tal evento.

"Cuando uno va a un restaurante va a compartir y va a conversar y dentro del tema principal que es el tema del 1ro de febrero y que, finalmente espero que continúe que se lleve a cabo y que finalmente va a ser en Palacio de Gobierno", declaró José Jerí el pasado 14 de enero.

En medio de los cuestionamientos por el caso 'Chifagate', la versión oficial de la Embajada de China en Perú desmintió la versión de José Jerí y precisó que la celebración se dará en la explanada del Ministerio de Cultura.