Archivan investigación contra Dina Boluarte por incendios forestales: "El Congreso puede continuar con las investigaciones"

En diálogo con Exitosa, el constitucionalista Erick Urbina precisó que, aunque el fiscal de la Nación archivó la investigación preliminar contra Dina Boluarte y sus exministros por presunta omisión de funciones en incendios forestales de 2024, el Congreso de la República podría continuar con las investigaciones.

No hay responsable claro

En entrevista para Hablemos Claro, el constitucionalista explicó que la decisión tomada por la Fiscalía de la Nación se da debido a la falta de un responsable claro en la acusación.

"El Congreso de la República, al margen de lo que ha decidido la Fiscalía de la Nación, puede continuar con la investigación, eso es algo que se ha realizado en otras oportunidades", explicó.

Sostuvo que la Fiscalía debía demostrar que Boluarte era consciente de las acciones que se iban a realizar, porque las ordenó como tal, sin embargo, esto no se logró.

Archivan investigación contra Dina Boluarte

La Fiscalía de la Nación dispuso el archivo de la investigación preliminar contra la expresidenta Dina Boluarte y varios de sus entonces ministros, quienes eran investigados por el presunto delito de omisión de actos funcionales en relación a los incendios forestales de 2024, que dejaron más de 20 fallecidos en distintas regiones del país.

Según el pronunciamiento del Ministerio Público, la denuncia carece de sustento porque el Ejecutivo sí emitió los Decretos Supremos declarando el Estado de Emergencia frente a los siniestros. En ese sentido, la Fiscalía señaló que resulta "incongruente en términos lógicos y jurídicos" sostener que hubo un rehusamiento funcional.

Respecto a la figura de demora en actos funcionales, la Fiscalía precisó que para configurarse este delito se requiere un retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones, actuando necesariamente con dolo.

Sin embargo, en este caso, la institución señala que no existe un plazo legal perentorio que obligue a emitir la declaratoria de emergencia en un tiempo determinado, por lo que no se puede atribuir responsabilidad penal a las autoridades investigadas.

El Ministerio Público concluyó además de que no existe negativa funcional acreditada. Según el pronunciamiento, la declaratoria de Estado de Emergencia depende de expedientes técnicos previos que justifiquen la medida, como los informes del INDECI.

En este caso, dichos expedientes no fueron elevados oportunamente al Ejecutivo, por lo que los ministros no estaban legalmente habilitados para suscribir la declaratoria antes de contar con ese sustento. La Fiscalía precisó que, una vez recibido el informe formal de INDECI, tanto la presidenta como los ministros procedieron de inmediato a emitir los decretos correspondientes.

Es por ello que, el constitucionalista Erick Urbina aseguró que el Congreso podría continuar con las investigaciones por el presunto delito de omisión de funciones por los incendios registrados en 2024.