José Jerí: El 60% de ciudadanos consideran que debe continuar como presidente, según Imasolu

En entrevista con Exitosa, el gerente de la encuestadora Imasolu, Enzo Elguera, indicó que los estudios realizados revelar que el 60% de encuestados considera que José Jerí debería continuar como presidente, pese a los cuestionamientos por el caso 'Chifagate'.

Ciudadanos buscarían estabilidad

En medio de las críticas y una investigación que afronta el presidente José Jerí por las reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang y sus vínculos con empresarios chinos, Imasolu cuestionó a la ciudadanía dos temas sumamente importantes, la aprobación de la gestión del mandatario y su continuidad en el cargo.

Histórico de la aprobación de José Jerí

En cuanto a la aprobación de su gestión este enero del 2026, solo el 42.17% lo aprueba y el 33.08% lo desaprueba, mientras que un 24.75% no sabe o prefiere no opinar. Claramente, su aprobación ha bajado con el pasar de los meses, pues solo en diciembre del 2025 tenía un 60.08%.

"Hay un porcentaje, que es ese alrededor del 60% que prefiere que se quede el presidente Jerí a pesar que, ahorita ese 60% no llega a aprobarlo, pero si prefiere que se quede por un asunto de estabilidad política, considerando que falta poco para las elecciones finalmente y que lo asocian a una inestabilidad en el Gobierno, si es que se retiraran o lo vacaran y entre una persona mucho más negativa al país", explicó Elguera.

Estudio de Imasolu

Crisis en el Ejecutivo

El estudio refleja un dato sumamente importante, también ligado al 60% de ciudadanos que prefieren que Jerí permanezca en el poder y a la crisis instituciona que nuevamente enfrenta el poder Ejecutivo. El 66% de encuestados consideraron que esperan un liderazgo presidencial democrático con instituciones fuertes.

Tomando en cuenta el contexto de inseguridad ciudadana que se vive a nivel nacional, el 13% de personas indicaron que esperan un liderazgo presidencial autoritario para imponer orden. Seguido por un 7% que esperan un liderazgo tecnocrático enfocado en resultados económicos y un 4% de quienes piden un liderazgo populista que represente al pueblo.

Tipo de liderazgo que buscan en un presidente

Asimismo, los encuestados fueron cuestionados sobre ciertas propuestas realizadas por José Jerí en cuanto a casos de coyuntura. El 73% de ciudadanos expresó su apoyo a que el gobierno peruano busque ayudar el retorno voluntario de migrante venezolanos a su país de origen tras la nueva situación Venezuela.

Con miras en las Elecciones Generales y la próxima elección de un nuevo presidente, se consultó a la población qué país se debería tomar como referencia en cuanto a su forma de gobernar, a lo que el 41% coincidió que El Salvador, seguido por un 17% de Estados Unidos, mostrando que la ciudadanía espera medidas duras y radicales ante los principales problema de nuestro país.

