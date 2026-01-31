José Jerí: El 60% de ciudadanos consideran que debe continuar como presidente, según Imasolu

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 31/01/2026
En entrevista con Exitosa, el gerente de la encuestadora Imasolu, Enzo Elguera, indicó que los estudios realizados revelar que el 60% de encuestados considera que José Jerí debería continuar como presidente, pese a los cuestionamientos por el caso 'Chifagate'.
Ciudadanos buscarían estabilidad
En medio de las críticas y una investigación que afronta el presidente José Jerí por las reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang y sus vínculos con empresarios chinos, Imasolu cuestionó a la ciudadanía dos temas sumamente importantes, la aprobación de la gestión del mandatario y su continuidad en el cargo.
En cuanto a la aprobación de su gestión este enero del 2026, solo el 42.17% lo aprueba y el 33.08% lo desaprueba, mientras que un 24.75% no sabe o prefiere no opinar. Claramente, su aprobación ha bajado con el pasar de los meses, pues solo en diciembre del 2025 tenía un 60.08%.
"Hay un porcentaje, que es ese alrededor del 60% que prefiere que se quede el presidente Jerí a pesar que, ahorita ese 60% no llega a aprobarlo, pero si prefiere que se quede por un asunto de estabilidad política, considerando que falta poco para las elecciones finalmente y que lo asocian a una inestabilidad en el Gobierno, si es que se retiraran o lo vacaran y entre una persona mucho más negativa al país", explicó Elguera.
Crisis en el Ejecutivo
El estudio refleja un dato sumamente importante, también ligado al 60% de ciudadanos que prefieren que Jerí permanezca en el poder y a la crisis instituciona que nuevamente enfrenta el poder Ejecutivo. El 66% de encuestados consideraron que esperan un liderazgo presidencial democrático con instituciones fuertes.
Tomando en cuenta el contexto de inseguridad ciudadana que se vive a nivel nacional, el 13% de personas indicaron que esperan un liderazgo presidencial autoritario para imponer orden. Seguido por un 7% que esperan un liderazgo tecnocrático enfocado en resultados económicos y un 4% de quienes piden un liderazgo populista que represente al pueblo.
Asimismo, los encuestados fueron cuestionados sobre ciertas propuestas realizadas por José Jerí en cuanto a casos de coyuntura. El 73% de ciudadanos expresó su apoyo a que el gobierno peruano busque ayudar el retorno voluntario de migrante venezolanos a su país de origen tras la nueva situación Venezuela.
Con miras en las Elecciones Generales y la próxima elección de un nuevo presidente, se consultó a la población qué país se debería tomar como referencia en cuanto a su forma de gobernar, a lo que el 41% coincidió que El Salvador, seguido por un 17% de Estados Unidos, mostrando que la ciudadanía espera medidas duras y radicales ante los principales problema de nuestro país.
Un estudio de Imasolu reveló que el 60% de ciudadanos están de acuerdo con que José Jerí permanezca como presidente, pese a que su aprobación bajó y enfrenta varios cuestionamientos.