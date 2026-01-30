Dina Boluarte: "El país reconoce que su vacancia fue irregular e inconstitucional", indica su abogado

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, indicó que su patrocinada afrontó un proceso de vacancia irregular e inconstitucional, y que ello le consta a gran parte de la ciudadanía. "El país no es tonto", mencionó.

Boluarte afrontó vacancia "irregular"

Tras tres meses de haber sido vacada del cargo de presidenta de la República, la percepción sobre el mandato de Dina Boluarte habría cambiado, según indica Juan Carlos Portugal.

El fin de su mandato reunió diversas aristas como los elevados índices de criminalidad como la decisión política del Congreso de la República por considerar la figura de "incapacidad moral" las decisión de su gestión.

Sin embargo, tras haber concluido su cargo y con el ingreso de José Jerí como presidente encargado de la República, al "interior de cada votante" se reconocería que su salida fue "irregular e inconstitucional".

"El país, dentro de la aprobación o desaprobación, del carisma o antipatía que sentía sobre ella, creo que finalmente reconoció que tuvo la valentía de enfrentar un gobierno absolutamente difícil como el nuestro" y que su proceso de vacancia fue irregular e inconstitucional"

"Hay una reflexión hacia lo que pasó, el país no es tonto", afirma. Tras su vacancia y demás movimientos políticos, ahora la expresidenta se encontraría en un "momento de tranquilidad y paz", afirmó su abogado.

Dina Boluarte puede salir del país

Dina Boluarte continúa en el país a la espera de que una última resolución le permita completamente salir del país si así lo desea. El abogado Portugal precisa que conforme se continúan en las investigaciones contra su patrocinada, ninguna disposición le prohíbe su salida del país. "Puede viajar a cualquier parte del país y cualquier parte del mundo", aseveró.

Ello, luego que el Poder Judicial rechazara los dos impedimentos de salida en contra de Boluarte. A pesar de tener esa posibilidad, Portugal indica que la expresidenta es "cautelosa" por la espera de una resolución de la Corte Suprema ratificando el rechazo.

"Ella ha decidido no realizar ningún viaje pudiendo hacerlo. En la actualidad no reposa sobre ella ninguna prohibición de comunicación con nadie, no tiene prohibición de acercamiento físico con nadie y ninguna prohibición de su libertad personal y locomotora", precisó.

