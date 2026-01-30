Candidata Gahela Cari propone ABOLIR A LA PNP: "Para crear una institución que realmente proteja"

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la candidata a diputada por la alianza Venceremos, Gahela Cari, sostuvo que una de las propuesta que tiene su organización política es la abolición de la Policía Nacional, con el objetivo de "crear una institución que realmente proteja" a los peruanos.

Plantea abolir a la Policía Nacional

Con miras a las Elecciones 2026, Gahela Cari busca ocupar nuevamente una curul en la Cámara de Diputados en el siguiente periodo parlamentario bajo la alianza política Venceremos.

Por ello, expone las principales propuestas parlamentarias que se impulsarán de conseguir ingresar al Congreso tras las próximas votaciones. En ese sentido, hace una crítica al Estado por no "brindar políticas públicas" a favor de los agricultores, importante sector para el partido político.

Respecto al abordaje con la comunidad trans en el Perú indicó que en el país aún se precariza la vida de las personas trans. "La cantidad de transfeminicidios es alarmante", precisó.

Por ello, propone una ley para prevenir embarazos adolescentes y el bullying homofóbico, lesbofóbico, racista y machista "para educar a nuestros niños en igualdad", precisa.

Sin embargo, uno de sus proyectos más resaltantes propone abolir a la Policía Nacional del Perú (PNP) por considerar que la institución policial se ha visto involucrada en diversos actos en agravio de la población.

"Abolir la Policía Nacional del Perú y crear una institución que realmente proteja a los ciudadanos", precisó.

Busca derogar leyes pro-crimen

Por otro lado, la candidata como diputada indicó que se encuentra en contra de las denominadas leyes pro-crimen por considerar que ha beneficiado en mayor medida a las propias organizaciones criminales.

Además, indicó que parte del provecho de tales legislaciones se han promovido a favor de líderes de diversas organizaciones políticas al ser impulsadas por sus bancadas.

"Lo primero es derogar las leyes pro-crimen que ha sacado este Congreso mafioso que en lugar de beneficiar a los peruanos beneficia a organizaciones criminales y de pasadita a sus líderes políticos", precisó.

A tan solo pocos meses de los próximos comicios, la candidata como diputada por la alianza Venceremos, Gahela Cari, reafirmó que se necesita reformar a la institución policial , por ello, busca abolir a la Policía Nacional.