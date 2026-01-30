Alcalde de Pataz cuestiona toque de queda en la provincia: "Solo impide el tránsito de personas de bien"

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, criticó las medidas del Ejecutivo para combatir la minería ilegal y aseguró que el toque de queda solo afecta a "personas de bien".

Decisión equivocada

En entrevista con Katyuska Torres para Exitosa Te Escucha, cuestionó a Mariños por el toque de queda impuesto en Pataz por 60 días desde las 10 p. m. hasta las 5 a. m.

"Llevamos dos años en estado de emergencia y yo siempre he dicho que no funciona porque no establecen un plan de acción claro que establezca la problemática, en Pataz ni en el país. Con respecto al toque de queda, otra vez se vuelven a equivocar. Recordará que desde el 9 de mayo del 2025 se dio toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en tres distritos de la provincia de Pataz", recordó.

Expresó su decepción de las autoridades, pues considera que no tienen idea de cómo enfrentar a la minería ilegal y al crimen organizado. "El toque de queda solo sirve para impedir el tránsito normal de personas de bien, de personas que salen a trabajar desde la madrugada" y no a los criminales, que es el objetivo de estas normas, debido a que no evita la extracción ilegal.

"Pienso yo que están perdidos en la materia, inexpertos tomando estas decisiones y en verdad yo quisiera dejarles algo bien en claro. La gente no come de estados de emergencia, de un papel, ni de discursos presidenciales, tienen que tener en claro que el pueblo está decepcionado de todos", indicó.

Pataz en emergencia

El Poder Ejecutivo amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz, el centro poblado de Chagualito, distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión del departamento de La Libertad, con la finalidad de seguir haciéndole frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas que califican como otras situaciones de violencia.

A través del Decreto Supremo N.º 016-2026-PCM, publicado este viernes 30 de enero, el Gobierno dispone que las Fuerzas Armadas sigan manteniendo el control del orden interno; mientras que, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará brindando su apoyo operacional.

Durante la duración de la medida excepcional, se siguen suspendiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

Es por ello que el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, criticó la ampliación del estado de emergencia y la aplicación del toque de queda en su provincia, pues considera que no tiene el efecto deseado.