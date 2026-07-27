FIFA elige el gol de Sidny Lopes Cabral a la selección argentina como el mejor de la Copa del Mundo 2026

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa del Mundo 2026 brindó grandes momentos a los amantes del fùtbol, sin embargo, restaba saber cuál fue el mejor gol del torneo. Pues bien, ahora desde la FIFA anunciaron al gran ganador de este premio.

El mejor del Mundial 2026 es de Cabo Verde

El aumento de las selecciones en la justa mundialista tuvo el aumento de partidos y por ende el aumento de goles. Tantos para todos los gustos, pero solo uno podía ser el ganador y desde el ente rector del fútbol ya dieron a conocer al galardonado.

Luego de realizarse una votación a través de la página web de la institción presidida por Gianni Infantino, se determinó que el mejor gol de la máxima fiesta del fútbo, celebrada en Norteamérica fue el anotado por Sidny Lopes Cabral ante Argentina en los dieciseisavos de final.

Pese a que siempre hay polémicas en las elecciones, esta vez hay consenso de que es adecuado el premio. El defensa caboverdiano encaró por la izquierda, enganchó y de derecha la clavó al segundo palo de Emiliano "Dibu" Martínez que nada pudo hacer.

Esa anotación significó el 2-2 transitorio en tiempo extra ante la Albiceleste lo que hizo aún más vibrante dicho encuentro. No obstante, la escuadra sudamericana terminarìa imponiéndose a la africana por 3-2, aún el gol del lateral del Trabszonspor, de Turquía, pasó a la historia.

Hay que mencionar que este reconocimiento terminó de confirmar el impacto que tuvo aquella definición, la cual es considerada la mejor de todo el campeonato. En la votación final, el tanto de Lopes Cabral quedó por delante de las conquistas de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y Wilson Isidor, de Haití, quienes completaron el podio del premio al mejor gol del Mundial.

CABO VERDE MARCÓ UN GOLAZO PARA IGUALAR EL PARTIDO



Lopes Cabral la puso donde el Dibu no podía llegar y marcó el 2-2 ante Argentina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sLOeJl0ysA — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

¿Qué dijo Sidny Lopes Cabral sobre su gol a Argentina?

En conversación con la FIFA, Lopes Cabral señaló que no podía creer cómo había ejecutado su gol y que tan solo levantó su vista y vio que el balón se dirigió al ángulo del pórtico argentino.

"Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: '¿Qué acabo de hacer?' No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría", manifestó.

Luego de llevarse a cabo una votación a través de su página web oficial, la FIFA dio a conocer que el mejor de la Copa del Mundo 2026 fue el anotad por el defensa de Cabo Verde, Sidny Lopes Cabral a la selección de Argentina.