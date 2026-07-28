Keiko Fujimori asume la presidencia: ¿qué dijo Alberto Fujimori en su primer mensaje a la Nación en 1990?

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este 28 de julio de 2026, 26 años después del fin del gobierno de Alberto Fujimori, otro integrante de la familia Fujimori asume la Presidencia de la República del Perú.

Keiko Fujimori se convierte en la primera mujer elegida democráticamente por voto popular para ejercer la máxima magistratura del país y en la segunda mujer en ocupar el cargo, después del gobierno de sucesión constitucional encabezado por Dina Boluarte entre 2022 y 2025.

Primer mensaje a la Nación de Alberto Fujimori

Como parte del retorno de la familia Fujimori al poder, también surge el recuerdo de las palabras que pronunció Alberto Fujimori en su primer Mensaje a la Nación como presidente del Perú.

En medio de una profunda crisis económica y la intensificación de la violencia terrorista, el 28 de julio de 1990, el ingeniero Alberto Fujimori recibió la banda presidencial y se dirigió por primera vez al país como jefe de Estado. Estos fueron algunos de los principales anuncios y mensajes que marcó en su discurso:

Alberto Fujimori recibiendo la banda presidencial a manos del entonces presidente del Senado, Máximo San Román

Mandato de unidad y diálogo

El electorado consagró un mandato de unidad nacional y rechazo a la confrontación, la polarización y el conflicto como estilo de Gobierno, eligiendo el "lenguaje del diálogo, la concertación y la búsqueda de consensos".

Ética, política y moralización

El voto mayoritario expresa el anhelo de honestidad en la cosa pública y restitución del vínculo entre ética y política, prometiendo que la "moralización" pase de ser rutina retórica a palanca real de cambio.

Lucha implacable contra la corrupción y Comité

Se compromete a una lucha implacable contra la corrupción, a que el Estado deje de ser botín, y plantea crear el Comité Contra la Corrupción como entidad independiente con acceso directo al Presidente.

Honradez, tecnología y trabajo

Presenta el lema "Honradez, tecnología y trabajo" como filosofía de acción y cambio, que sintetiza la renovación moral y la fuerza que "está surgiendo en el Perú".

Cultura del trabajo creador

Afirma que ya no se puede confiar en la fortuna ni en la ayuda externa y que "sólo podemos confiar en el trabajo creador del hombre peruano", único camino a sociedades prósperas y fuertes.

Crisis económica e hiperinflación heredada

Sostiene que se enfrenta la crisis más profunda de la historica republicana, con hiperinflación, depresión y "casi una economía de guerra", y que heredan "un desastre" que obliga a remontar la crisis y luego sentar bases de desarrollo integral.

Crisis ecómica en el Perú

Programa de estabilización y rechazo a soluciones facilistas

Propone un programa de estabilización que ataque las causas de la inflación y reduzca las brechas fiscal, externa y de pobreza, rechazando políticas facilistas de expansión momentánea del consumo sin sustento productivo.

Empresas públicas estratégicas sin privatización total

Reconoce el colapso de empresas públicas como PETROPERÚ, ELECTROPERÚ, ENTELPERÚ y SEDAPAL, pero rechaza la "idea simplista" de privatizarlas todas y anuncia que las estratégicas seguirán siendo públicas, aunque reestructuradas.

Reinserción en la comunidad financiera internacional

Plantea reinsertar al Perú en la comunidad financiera internacional, restableciendo nexos financieros, bancarios y comerciales bajo reglas claras y oportunidades equitativas para inversionistas locales y extranjeros, sin renunciar a la soberanía.

Alberto Fujimori durante el histórico operativo de liberación en la residencia del embajador del Japón

Micro, pequeña y mediana empresa como eje reactivador

Define a la micro, pequeña y mediana empresa como sector potencialmente reactivador y pilar de su propuesta, y ofrece fortalecerla, simplificar registros e impulsar el autoempleo y la empresa familiar.

La presidenta electa Keiko Fujimori para el periodo 2026-2031, este martes 28 de julio, brindará su primer mensaje a la Nación desde Palacio de Gobierno. Un integrante de la familai Fujimori regresa al máximo cargo después de 26 años, como lo hizo su padre Alberto Fujimori el 28 de julio de 1990. Hacemos un repaso por los puntos que mencionó que dieron inicio a su gestión.