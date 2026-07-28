Universitario y un triunfo bajo polémica: CONAR concluyó que hubo falta previa en gol de Lapadula

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario consiguió una agónica victoria frente a Cusco FC, pero el resultado terminó envuelto en polémica. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) determinó que el gol de Gianluca Lapadula, que selló el 2-1 en el Estadio Monumental, estuvo precedido por una falta que debió ser sancionada.

Falta previa en gol de Universitario

La segunda fecha del Torneo Clausura 2026 vino con harta emoción, reclamos y polémicas jugadas. Una de las acciones más comentadas pasó en el partido entre la 'U' y Cusco FC, jugado el viernes en el Monumental.

Cuando el partido entraba en sus minutos finales y parecía encaminado a terminar igualado, Gianluca Lapadula apareció para marcar el segundo tanto del conjunto crema. La anotación significó el 2-1 definitivo y desató la celebración de los hinchas de la 'U'.

Sin embargo, la alegría merengue quedó acompañada por los reclamos del equipo cusqueño. Después de revisar la acción, la CONAR concluyó que existió una falta previa sobre Miguel Silva antes de que se produjera el gol de Lapadula.

De acuerdo con la evaluación técnica, la infracción debió ser sancionada inmediatamente, por lo que la jugada tenía que detenerse antes de la anotación. En consecuencia, el tanto que le dio la victoria a Universitario no debió ser convalidado.

Así, el triunfo crema quedó inevitablemente bajo polémica, pues una decisión arbitral terminó teniendo influencia directa en el resultado final del encuentro.

CONAR sancionará a Augusto Menéndez, Jesús Cartagena, Edwin Ordóñez y Pablo López. Árbitros no saldrán en la próxima fecha de Liga 1.



Además, luego de informe, Comisión concluyó que hubo penal contra Jairo Vélez y falta previa al segundo gol de Universitario ante Cusco FC. pic.twitter.com/HB0reHYfm4 — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) July 28, 2026

Penal no cobrado para Alianza Lima

El informe de la CONAR no solo se concentró en lo ocurrido en el Estadio Monumental. La comisión también revisó una de las jugadas más discutidas del empate 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, disputado en Cutervo.

Tras analizar las imágenes, se determinó que Alexis Cossio sí cometió una infracción dentro del área contra Jairo Vélez. El futbolista impactó con el codo en el rostro del jugador blanquiazul, acción que, según la comisión, debió ser sancionada como penal por el árbitro Augusto Menéndez.

La decisión generó fuertes cuestionamientos durante el fin de semana. Franco Navarro y Fernando Gaibor expresaron sus reclamos por lo sucedido, mientras que un grupo de socios de Alianza Lima presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público.

La conclusión de la CONAR terminó respaldando el reclamo deportivo del conjunto íntimo: sí existió una infracción dentro del área y correspondía cobrar la pena máxima.

Árbitros fueron sancionados

Luego de reconocer los errores arbitrales en los partidos de Universitario y Alianza Lima, la CONAR adoptó una medida disciplinaria. Augusto Menéndez, Jesús Cartagena, Edwin Ordóñez y Pablo López no serán considerados en las designaciones de la próxima jornada de la Liga 1.

Los cuatro árbitros deberán cumplir la sanción impuesta como consecuencia del informe técnico elaborado después de la segunda fecha del Torneo Clausura.

La medida busca corregir las decisiones equivocadas y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse en las siguientes jornadas.

No obstante, el episodio colocó nuevamente bajo la lupa el desempeño del arbitraje peruano, especialmente por tratarse de acciones que tuvieron incidencia directa en resultados importantes.

De esta manera, la CONAR concluyó que el triunfo de Universitario estuvo marcado por una falta previa en el gol de Gianluca Lapadula, anotación que no debió ser validada ante Cusco FC. El informe también confirmó un penal para Alianza Lima y dejó a cuatro árbitros fuera de la próxima fecha.