Lucha contra inseguridad será un eje clave en discurso de Keiko Fujimori, indica politóloga

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, la politóloga de la UNMSM, Gabriela Navarro, manifestó que la lucha contra la inseguridad será un eje clave en el discurso que ofrecerá Keiko Fujimori en su discurso presidencial. Señaló que se espera uno conciso demostrando soluciones y no solo enumerando los problemas. Agregó que la victimización por un Estado deplorable revelaría una incapacidad para gobernar.

Discurso bajo expectativa

En ese sentido, la politóloga Gabriela Navarro sostuvo que el mensaje presidencial debe diferenciarse de los discursos tradicionales por Fiestas Patrias. Según explicó, la prioridad debería ser presentar medidas concretas para enfrentar la inseguridad ciudadana, en lugar de limitarse a enumerar las deficiencias del Estado.

"Es muy importante esta lucha contra la inseguridad, va a ser un eje clave especialmente en el discurso que esperamos sea un discurso más conciso, porque lo que hemos estado acostumbrado es a discursos de 28 de julio donde te enumeran un inventario de todos los problemas y todas las fallas que ha detectado en el Estado sin embargo la función de un gobernante es solucionar esos problemas", indicó

Asimismo, Gabriela Navarro se pronunció sobre la posibilidad de que el mensaje presidencial haga un balance de la situación en la que recibe el país. Al respecto, consideró que ese diagnóstico debe servir para establecer una hoja de ruta con prioridades claras.

"Esperemos que sea para contextualizar las irregularidades que se pueden haber detectado y esperemos que esto sirva para buscar soluciones, una hoja de ruta y las prioridades que se van a establecer, esperemos que no se victimice porque sino esto revelaría de que no hay una capacidad de gobernar", expresó

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Prioridades del mensaje

A su criterio, el mensaje presidencial debe abordar los principales desafíos que enfrenta el país. Gabriela Navarro identificó cuatro temas que considera prioritarios y que, según señaló, deberían ocupar un lugar central en el discurso de Keiko Fujimori.

"Bueno serían 4, primero la lucha contra la inseguridad ciudadana, en segundo el tema de la reactivación económica que es algo que a todos los peruanos nos preocupa, en tercer lugar las acciones que se van a enfrentar para el fenómeno del niño, en cuarto lugar si seria bastante atinado que se de un mensaje a la región del sur que han sufrido mucho", finalizó

Con ello, la especialista remarcó que el primer mensaje presidencial de Keiko Fujimori deberá centrarse en propuestas concretas para afrontar los principales problemas del país, con énfasis en la seguridad ciudadana, la reactivación económica y otras prioridades nacionales.