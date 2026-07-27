Canciller Carlos Pareja respalda a Carlos Espá como próximo ministro de Relaciones Exteriores: "Muy preparado"

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La designación de los primeros ministros del gabinete de Keiko Fujimori continúa generando reacciones en distintos sectores políticos. El actual canciller Carlos Pareja expresó su respaldo a la elección de Carlos Espá como próximo titular de Relaciones Exteriores, destacando su inteligencia y preparación.

El respaldo de Carlos Pareja

A su salida de Torre Tagle, el canciller Carlos Pareja fue consultado sobre la designación de su sucesor. El diplomático aseguró conocer a Espá desde hace varios años y resaltó sus cualidades profesionales.

"Lo conozco hace muchos años, es un hombre muy inteligente, muy capaz y muy preparado", declaró Pareja a los medios.

El ministro añadió que la transición en Cancillería se dará en un marco de continuidad institucional y recordó que Espá ha señalado como prioridades la reconciliación y la atención a la comunidad peruana en el extranjero.

#FiestasPatrias | Carlos Pareja, ministro de Relaciones Exteriores, sobre designación de Carlos Espá como su sucesor en la Cancillería: Lo conozco hace muchos años, es un hombre muy inteligente, muy capaz y muy preparado



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Se suma a voces afines en Congreso

La apreciación de Pareja Ríos se suma a la que horas antes daba el senador Fernando Rospigliosi, quien también respaldó la elección de los tres primeros ministros anunciados por Fujimori: Luis Galarreta en la Presidencia del Consejo de Ministros, Elmer Cuba en Economía y Finanzas, y Carlos Espá en Relaciones Exteriores.

Subrayó que se trata de profesionales competentes y que el gabinete no está conformado únicamente por Fuerza Popular, sino que incluye figuras independientes y con trayectoria propia, agregando que lo importante es contar con personas capaces y que los nombramientos iniciales cumplen con ese criterio.

"Pueden decir lo que quieran pero las primeras nominaciones muestran que no se está haciendo un gabinete de Fuerza Popular, sino uno amplio", sostuvo.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El senador Fernando Rospigliosi respaldó la designación de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros y afirmó que el nuevo gabinete no estará conformado únicamente por integrantes de Fuerza Popular.



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Las críticas de Mirtha Vásquez

En contraste, la senadora Mirtha Vásquez cuestionó la conformación del gabinete. En particular, criticó la designación de Carlos Espá en Cancillería, asegurando que no cuenta con trayectoria ministerial en relaciones exteriores y que su nombramiento responde más a afinidad política que a experiencia diplomática.

"Bueno, en realidad [el gabinete] de ancha base no es. No vemos ninguna multiparidad, solamente vemos a gente que ha sido aliados de Fuerza Popular, incluso en la campaña electoral. Perfiles técnicos no veo tampoco", expresó.

Las reacciones reflejan un escenario polarizado en el Congreso y en la opinión pública. Mientras voces como Pareja y Rospigliosi transmiten confianza en las designaciones, otros sectores advierten riesgos en la falta de diversidad y experiencia técnica. La presidenta electa Fujimori enfrenta así el reto de consolidar un gabinete que genere respaldo político y credibilidad ciudadana desde el inicio de su gestión.