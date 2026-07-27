Suspensión a Silvana Robles de Juntos por el Perú genera cuestionamientos sobre Roberto Sánchez, señala politóloga

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La suspensión de la senadora Silvana Robles de la bancada de Juntos por el Perú continúa generando debate político. En entrevista para Exitosa, la politóloga Gabriela Navarro cuestionó la decisión de Roberto Sánchez, líder de la agrupación, de censurar a la parlamentaria sin que exista una investigación previa que confirme su responsabilidad en el voto viciado que definió la elección de la Mesa Directiva del Senado.

Críticas a la censura

Navarro señaló que la medida adoptada por Sánchez carece de sustento probatorio y refleja una injerencia política que debilita la institucionalidad interna de la bancada.

"Hay cuestionamientos, uno es sobre la participación sobre quien haya viciado su voto en dos ocasiones; sin embargo, hay algo más y es la injerencia del señor Roberto Sánchez por censurar a una senadora sin investigación previa ni que haya mayor cuestionamiento. No se tienen pruebas ni evidencias de que ella haya sido y sin embargo ya existe esta censura", afirmó.

La politóloga advirtió que este tipo de decisiones anticipa un escenario de persecución política dentro de las propias bancadas opositoras, más allá de las críticas que suelen dirigirse al oficialismo.

Persecución y división interna

Navarro sostuvo que la censura a Robles refleja una dinámica de persecución política que "ya se veía venir" en la oposición. Explicó que la heterogeneidad de las bancadas de izquierda, conformadas por perfiles diversos, hacía previsible una división interna.

"Esta pequeña división se veía venir por la misma heterogeneidad de las bancadas de izquierda, conformadas por perfiles muy diversos. Era natural que hubiese una división interna; sin embargo no hay una capacidad de autocrítica y se incurre en el mismo error de señalar al fujimorismo como culpable", agregó.

La especialista subrayó que, si las bancadas no son capaces de reconocer sus propias deficiencias, seguirán culpando a factores externos en lugar de asumir responsabilidades internas.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, la politóloga de la UNMSM, Gabriela Navarro, señaló que es cuestionable la injerencia de Roberto Sánchez en censurar a Silvana Robles, sin investigación previa, por presuntamente votar a favor del oficialismo para la... pic.twitter.com/bIwDstnZtX — Exitosa Noticias (@exitosape) July 28, 2026

Navarro también se refirió a las denuncias de presunta compra de votos en el Congreso. Indicó que corresponde investigar estos señalamientos, pero aclaró que en la práctica parlamentaria las negociaciones para alcanzar consensos no necesariamente implican intercambios ilícitos.

Las declaraciones de Gabriela Navarro ponen en relieve las tensiones que atraviesa la oposición tras la censura de Silvana Robles. Mientras Roberto Sánchez defiende la suspensión como medida disciplinaria, voces críticas advierten que la decisión sin investigación previa refleja una injerencia política y anticipa divisiones internas, marcando el primer capítulo de la crisis de cohesión en las bancadas opositoras.