Congresistas podrían realizar actividades proselitistas "cualquier día de la semana", según experto

Tras la aprobación del proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 11306, que incorporaba el artículo 25-A al Reglamento del Congreso, que permite realizar actividades políticas y proselitistas durante la semana de representación, se ha consultado con expertos los alcances de esta disposición.

En entrevista con Exitosa, el experto en temas electorales, José Naupari, indicó que los congresistas podrían realizar actividades proselitistas "cualquier día de la semana" mientras que el Pleno o una comisión no sesione.

Congresistas podrán hacer proselitismo político

El experto señaló que lo que dice la segunda oración de la modificación del Reglamento del Congreso es clara, pues solo pone dos condiciones.

"No solamente en principio podrían estar habilitados a hacer actividades proselitistas en semana de representación, sino, incluso en cualquier día de la semana, en horario del funcionamiento del Congreso, mientras que el pleno no sesione o mientras la comisión de la cual es miembro titular no sesione", explicó

Pese a la modificación, Naupari menciona que los parlamentarios y sus asesores han olvidado que el artículo 92 de la Constitución precisa que la representación nacional es a tiempo completo. Además, según él, el Parlamento pagaría la campaña política con esta modificación.

"Lo que han hecho en el Congreso es 'yo solo tengo que pedir licencia para hacer proselitismo político si quiero hacerlo en el horario que funciona mi comisión o en el pleno' con lo cual, materialmente, le va a terminar pagando indirectamente la campaña en esas tres semanas", agregó.

Aprueban actividades proselitistas

Con más de 70 votos a favor, el Congreso aprobó que los parlamentarios puedan realizar actividades proselitistas y políticas durante su semana de representación. Con el cambio en el reglamento interno bajo la denominación de "derechos políticos".

La medida incluye la presencia en eventos públicos, reuniones partidarias y actividades de orientación. No obstante, el recurso señala que no se deben utilizar instalaciones del Parlamento y sin usar sus recursos logísticos ni económicos.

De esta forma, la semana de representación quedó vigente como parte de las funciones de los legisladores, a pesar de las múltiples propuestas para suspenderlas, debido a la cercanía de los procesos electorales del año 2026.

Con la implementación de la nueva norma, este escenario podría ser empleado para que los diputados puedan participar de actividades de proselitismo. Es por este cambio que José Naupari, experto en temas electorales señaló que los congresistas podrán tener estas actividades "cualquier día de la semana".