Sedapal anuncia corte de agua en Lima para el 23 de agosto: Conoce aquí los horarios y distritos afectados

22/08/2025

A través de un comunicado, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre cortes programados de agua en algunos distritos de la capital para este sábado 23 de agosto. Conoce en esta nota qué zonas se verán afectadas y en qué horarios.

¿Qué distrito se verá afectado por el corte de agua?

La empresa estatal reveló que algunas zonas de Lima Metropolitana enfrentarán una interrupción temporal en el suministro de agua potable por trabajos programados para la mejora en las redes de distribución, entre ellos, la limpieza de reservorios.

Por ello, recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias y almacenar agua en sus hogares para garantizar el abastecimiento durante el período de mantenimiento y así no ser sorprendidos.

Hasta el cierre de esta nota, Sedapal reveló que Lurigancho sufriría un corte de agua. Ten en cuenta los siguientes detalles:

Horario de corte: Desde las 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Áreas afectadas: Urb. La Capitana. Cuadrante: Asoc. Viv. La Capitana, Junta Vecinal Av. La Paz, Cementerio Mapfre, Asoc. Nueva Esperanza, Asoc. San Cristóbal de Huachipa, Asoc. Las Caobas, Asoc. Las Palmeras.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 127.

Asimismo, en el mismo horario, el sector 132 también sufriría interrupción del servicio de agua potable: A.H. Casa Huerta La Campiña Sector A, A.H. Casa Huerta La Campiña Sector B, Asoc. 28 de Noviembre Cajamarquilla, Asoc. Violeta Correa de Belaúnde, Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna.

Recomendaciones para enfrentar el corte de agua

Ante un repentino corte de agua, Sedapal recomienda almacenar agua en recipientes limpios a fin de contar con el recurso para necesidades básicas como:

Almacena agua con anticipación: Guarda suficiente agua limpia en recipientes para beber, cocinar e higiene personal. Llena baldes, botellas, tanques u otros recipientes limpios antes de la hora del corte para tener una reserva segura.

Usa el agua con moderación: Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas.

Mantén los recipientes tapados: Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos.

Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos. Evitar el consumo excesivo.

Abrir los grifos lentamente al momento de reanudar el servicio.

La empresa estatal también recuerda a la ciudadanía que si detectan anomalías tras el restablecimiento o demoras inesperadas, pueden comunicarse de inmediato con sus canales de atención para recibir asistencia especializada: Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

De esta manera, se reveló que este 23 de agosto, el distrito de Lurigancho sufrirá un corte de agua, por lo cual, Sedapal exhorta a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante esta interrupción del servicio por un periodo de tiempo.