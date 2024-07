César Aguilar, candidato a contralor de Dina Boluarte, descarta vínculo con César Hinostroza: "Es una difamación"

César Aguilar Surichaqui fue entrevistado este viernes 19 de julio por la subcomisión que lo evalúa para el cargo de contralor de la República. En esta extensa intervención, el abogado fue consultado sobre el posible vínculo que sostendría con César Hinostroza como se indicó en un reciente informe periodístico.

Como se recuerda, el candidato de Dina Boluarte habría sido designado por el prófugo de la justicia peruana para integrar la Corte de Justicia del Callao en el año 2009. Sin embargo, el aspirante a contralor descartó rotundamente esta posibilidad en sus reciente declaraciones.

César Aguilar fue tajante en su respuesta cuando se le consultó sobre los lazos que mantendría con César Hinostroza. El candidato elegido por el actual gobierno mostró una resolución la cual señalaba que su designación en aquel año fue parte de un proceso general y que no fue ordenada por el investigado juez.

"Lo que se ha mencionado respecto a mi persona es una difamación. Nunca desempeñé funciones en la Corte de Justicia del Callao. No me une ningún vínculo amical, familiar ni laboral con el señor Hinostroza. Esta resolución fue la publicación de la nómina de abogados hábiles para ser jueces suplentes. Como su nombre lo dice, cuando el titular no puede, llaman a uno de estos abogados para que los suplan. Eso es todo", precisó.