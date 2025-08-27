Dina Boluarte debió evitar pronunciarse sobre allanamiento de su hermano durante evento protocolar, asegura Luis Lamas

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Luis Lamas Puccio, se pronunció sobre las declaraciones brindadas por la presidenta Dina Boluarte sobre el allanamiento de su hermano Nicanor. Según precisó, la mandataria debió evitar referirse a dicho tema por una cuestión elemental de principios de respeto a los otros poderes del Estado.

Dina Boluarte usaría el poder para victimizar a Nicanor

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado indicó que la jefa de Estado, Boluarte Zegarra, estaría usando el poder para "defender y victimizar" a su hermano ante las acusaciones contra él por la comisión de presuntos delitos graves.

"La señora (Dina Boluarte) debería haberse mantenido al margen, obviar cualquier aseveración sobre ese tema, conforme a una cuestión de principio, ella está tomando posición y parte en un hecho en la que además hay de por medio que es una vinculación familiar, es su hermano", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Lamas hizo referencia a las declaraciones emitidas por la mandataria Boluarte durante la mañana de este miércoles 27 de agosto, desde una actividad oficial en San Borja. En dicho evento la presidenta se solidarizó con su hermano y calificó de "muñeco armado" la nueva carpeta fiscal abierta y por la cual se allanó la vivienda de Nicanor.

Presidenta se siente "empoderada"

En tal sentido, Lamas consideró que el discurso de Boluarte de este miércoles fue grandilocuente; ello debido a que, a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de sus pender las investigaciones en su contra, se sentiría "más que nunca, empoderada en la gestión presidencial".

Según detalló, no es correcto que durante la realización de un evento protocolar como la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional, la presidenta Boluarte haya tocado temas privados como el allanamiento a la vivienda de su hermano. Al respecto, indicó que Boluarte debió no mencionar el tema "por una cuestión elemental de principios de respeto a los otros poderes del Estado".

"La democracia y la Constitución encomiendan la labor de la justicia al Poder Judicial y al Ministerio Público y como consecuencia de eso, cada institución es autónoma e independiente porque se lo contrario estaríamos en un sistema político totalmente autoritario en la que no hay separación de poderes", explicó Lamas.

De esta manera, el abogado penalista, Luis Lamas Puccio, indicó que la presidenta Dina Boluarte debió evitar referirse al allanamiento de su hermano Nicanor, durante su discurso en una actividad oficial desde San Borja.