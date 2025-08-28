Ministro de Transportes propone reorganizar el Ministerio Público: "Se ha convertido en un instrumento político"

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, expresó su postura respecto al trabajo que se realiza desde el Ministerio Público en diversos casos. Según indicó, dicha entidad se ha "convertido en un instrumento político" por lo que presentará un proyecto de ley ante el Ejecutivo para restructurarlo.

No defienden a Dina Boluarte ni a Nicanor

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que existe un grave problema en la Fiscalía de la Nación; ello en el marco del último allanamiento a la vivienda del hermano de la presidenta Dina Boluarte.

"No se puede negar que el Ministerio Público se ha convertido en un instrumento político (...) Lo que corresponde es restructurar el Ministerio Público. (¿Van a presentar un proyecto de ley?) Voy a proponer ante el Ejecutivo", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Sandoval rechazó que desde el Gabinete Ministerial se esté defendiendo a la mandataria Dina Boluarte o a su hermano ante esta diligencia. Según indicó, lo que se busca proteger es la institucionalidad. "Se pone en juego el sistema democrático del país", precisó.

Sobre comunicado de ministros

En tal sentido, se refirió al pronunciamiento que se publicó el último miércoles 27 de agosto, en todas las cuentas oficiales de cada ministerio, en el que rechazan el allanamiento a la vivienda de Nicanor. Sobre ello, indicó que como ministros de Estado, les corresponde defender la democracia, por lo que al "verse en juego" no pudieron "quedarse callados".

"No hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere escuchar, el hermano (Nicanor) no es el objetivo y lo estamos demostrando, no está incluido en la carpeta, no está ni como testigo, no está ni como imputado y resulta que en la madrugada allanan la casa nada más que del hermano de la presidenta", precisó.

Según indicó Sandoval, cuando un personaje político no se encuentra alineado a la ideología o lineamientos políticos de los integrantes del Ministerio Público, estos empezarían a "perseguirlos políticamente". Además, cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señalando que luego de haberse pronunciado en contra del allanamiento a Nicanor, se le podrían abrir carpetas en su contra, sin sustento.

De esta manera, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que propondrá la reestructuración del Ministerio Público, debido a que "se convirtió en un instrumento político".