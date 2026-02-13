Elecciones 2026: ONPE inicia impresión de material electoral para los comicios del 12 de abril

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de las acciones previas a las próximas elecciones generales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que desde este viernes 13 de febrero ha empezado con la impresión del material electoral que se usará el domingo 12 de abril en todo el Perú y el extranjero.

En ese sentido, el órgano electoral señaló que los documentos en mención son: la relación de electores y la lista de electores, denominados "acta padrón", los cuales se encuentren disponibles en 92 766 mesas de sufragio (90 223 en territorio nacional y 2 543 fuera del país).

¿Qué contiene ambos materiales electorales?

Según la ONPE, la relación de electores contiene el número de mesa, distrito, provincia y el departamento donde se encuentra; la relación de ciudadanos hábiles (nombre completo y DNI) que pueden sufragar en ella, así como el número de orden de cada elector dentro de la mesa. Cabe señalar, que se pega en el ingreso del aula de votación (o espacio equivalente) donde se encuentra la mesa con el fin de orientar a los ciudadanos.

Por su parte, la lista de electores se genera sobre la base del padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Contiene el número de la mesa de sufragio, así como el distrito, provincia y el departamento donde se encuentra.

Además, los datos personales de cada elector -apellidos, nombres, número de DNI, fotografía y grado de instrucción- y su número de orden en la mesa de sufragio. Gracias a la lista de electores, los miembros de mesa pueden saber qué ciudadanos deben votar en su mesa y conocer sus datos para poder confirmar su identidad.

Dicho documento también sirve como registro de votantes, pues cada uno de ellos -después de depositar su cédula de sufragio en el ánfora- debe colocar su impresión dactilar y su firma. Por esa razón, a diferencia de la relación de electores, esta lista contiene información sensible que está sujeta a la Ley de Protección de Datos Personales.

Cabe señalar que, las impresiones se llevan a cabo en la sede de la ONPE (distrito de Independencia) y se llevaron a cabo con representantes del JNE, Reniec, Defensoría del Pueblo y la Asociación Civil Transparencia.

Partidos políticos ya saben su ubicación en la cédula de sufragio

En un acto público llevado a cabo el jueves 12 de febrero, la ONPE realizó el sorteo de ubicación en la cédula de votación de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales. Tal como se recuerda, la cédula de votación en la que más de 27 millones de peruanos elegirán al nuevo (a) presidente (a), senadores, diputados y parlamentarios andinos tiene 42.00 centímetros de ancho por 21.00 centímetros de largo, pudiendo extenderse hasta un máximo de 44.00 cm de largo.

Para el caso de la segunda vuelta electoral, esta tendrá una medida de 21.00 cm de ancho por 15.00 cm de largo, en orientación horizontal y consignará el nombre de la organización política, el logo del partido o alianza y la foto del candidato/a presidencial. A continuación, te mostramos la ubicación de los 36 partidos políticos en la cédula electoral de las elecciones generales 2026:

Alianza Electoral Venceremos Partido Patriótico del Perú Partido Cívico Obras Frepap Partido Demócrata Verde Partido del Buen Gobierno Perú Acción PRIN Partido Progresemos Partido Sí Creo Partido País Para Todos Partido Frente de la Esperanza Partido Perú Libre Partido Ciudadanos por el Perú Primero La Gente Partido Juntos Por el Perú Partido Podemos Perú Partido Democrático Federal Partido Fe en el Perú Partido Integridad Democrática Partido Fuerza Popular Alianza Para el Progreso Partido Cooperación Popular Ahora Nación Libertad Popular Un Camino Diferente Avanza País Perú Moderno Partido Perú Primero Salvemos al Perú Partido Somos Perú APRA Partido Renovación Popular Partido Demócrata Unido Perú Partido Fuerza y Libertad Partido de los Trabajadores y Emprendedores Partido Unidad Nacional Partido Morado

De esta manera, la ONPE continúa con sus acciones para llevar a cabo las elecciones de forma transparente y en el marco de la ley.