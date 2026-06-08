Fuerza Popular afirma que recuperará votos en actas observadas de Lima y Callao: "Dos áreas que han favorecido a Keiko Fujimori"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Luego de la jornada electoral que se llevo a cabo el pasado 7 de junio, el asesor de la campaña de Fuerza Popular, Carlos Díaz Rosillo se encontraba saliendo del local del partido político cuando fue abordado para brindar declaraciones sobre el proceso que contabilización de votos a nivel nacional.

Declaraciones del asesor de la campaña electoral

El asesor fue consultado sobre la jornada electoral desarrollada el día de ayer y hasta el momento no se sabe con certeza los resultados oficiales. En ese sentido, Carlos Díaz Rosillo encargado de la campaña de Fuerza Popular afirmó que se mantienen a la espera de las cifras exactas que determinen al próximo presidente electo del Perú que gobernará los siguientes 5 años.

"Se encuentra con mucha serenidad, con mucha esperanza de que el resultado sea positivo, está ronca por semanas de campaña, mítines políticos mandando su mensaje a todo el Perú, pero muy serena, muy prudente siempre llamando a que la gente espere con paciencia el resultado oficial de las elecciones, va a tardar días, estamos viendo que según lleguen los votos en el exterior se va a cortar la ventaja que en este momento mantiene el señor Sánchez, pero todavía faltan muchos votos por contar", expresó el asesor de Keiko Fujimori.

El asesor del partido político que tiene como lideresa a Keiko Fujimori mostró un tono optimista frente al panorama de los votos que están siendo procesados por las instituciones correspondientes en las que aún no se estaría favoreciendo a la candidata. En ese sentido, Carlos Díaz precisó que es importante esperar que se publiquen los resultados oficiales.

Asimismo, enfatizó en que hay un porcentaje importante de actas que se tienen que evaluar con minuciosidad para definir la validación de votos. Incluso, mencionó que esta documentación pertenece a Lima y Callao, dos áreas que han favorecido a gran escala a Keiko Fujimori.

"Esas actas observadas van a ser evaluadas minuciosamente creo que es 1,9% de las actas totales tienen que ser observadas y hay que destacar que, más del 60% de esas actas vienen de Lima y del Callao, dos áreas que han favorecido por un margen muy amplio a Keiko, así que ahí se van a recuperar muchos votos a favor".

Finalmente, con esta conclusión de Fuerza Popular, los integrantes mantienen una actitud optimista frente a la recuperación de votos en actas observadas de Lima y Callao, un par de áreas que eligieron en su mayoría a Keiko Fujimori.