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Solicitan su rápido debate

Diputados de Renovación Popular presentan texto sustitutorio que resume las facultades legislativas del Gobierno

Los diputados de Renovación Popular, Roxana Rocha y Frank Krklec, presentaron un texto sustitutorio que resume a 32 las facultades legislativas sobre cuatro ejes.

Pleno podría texto sustitutorio de facultades legislativas.
Pleno podría texto sustitutorio de facultades legislativas. Congreso

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/09/2026

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Los diputados de Renovación Popular, Roxana Rocha y Frank Krklec, presentaron un texto sustitutorio sobre el proyecto de facultades legislativas presentado por el Gobierno a finales de agosto último. 

De acuerdo con el texto presentado ante la titular del grupo de trabajo parlamentario, Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), ambos diputados oficialistas señalan que han hecho una revisión y análisis de las materias solicitadas por el Ejecutivo, dándole prioridad por su "naturaleza, urgencia y necesidad".

Resumen facultades legislativas en cuatro ejes 

El texto sustitutorio recoge materias vinculadas principalmente con la lucha contra la inseguridad ciudadana, la atención del fenómeno de El Niño y la gestión del riesgo de desastres, la reactivación económica y generación de empleo, así como la modernización, simplificación y mejora de la gestión del Estado.

En ese sentido, son un total de 32 propuestas legislativas que presentan ambos diputados, por sobre las 66 que formuló el Gobierno, a través de la Proposición Legislativa N.º 00098-2026-2031-CD. Bajo esta consideración, solicitan una convocatoria de la Comisión de Constitución para debatir el texto presentado, a fin de emitir su dictamen a la brevedad posible. 

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Según la propuesta, todas las habilitaciones y modificaciones presupuestarias que requieran las materias delegadas se tramitan conforme a la Ley de Presupuesto, "observando en todos los casos, bajo responsabilidad, lo dispuesto por los artículos 77, 78 y 80 de la Constitución Política del Perú".

Del mismo modo, el texto menciona que las medidas cuya implementación requiere de recursos económicos, se ejecutan con cargo al presupuesto aprobado para cada sector.

Comisión de Constitución tendría listo predictamen desde el 28 de septiembre

La diputada Giannina Avendaño anunció la semana pasada que la elaboración del predictamen del proyecto de facultades legislativas se verá desde el lunes 28 de septiembre, debido a que los parlamentarios se encuentran en semana de representación hasta el viernes 25 del mismo mes. 

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Durante dicho periodo no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones. Las actividades de los senadores y diputados deben ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada

El último martes 22, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados realizó una audiencia pública, donde recogió opiniones sobre las materias solicitadas por el Poder Ejecutivo 

Como se recuerda, desde la administración de Keiko Fujimori buscan legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa, entre otras, por un período de 120 días

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