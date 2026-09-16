Novia de J Balbin anuncia su ruptura con el cantante: "Hemos decidido tomar caminos separados"

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valentina Ferrer confirmó este miércoles 16 de septiembre el final de su relación con J Balvin, luego de varios días de rumores sobre un posible distanciamiento. La modelo argentina hizo pública su decisión a través de sus historia de Instagram y señaló que ambos continuarán priorizando a su hijo Río.

Se confirmó el final de su relación

La separación fue anunciada después de casi una década de relación entre la modelo y J Balvin. Ambos se conocieron en el 2017 durante la grabación del videoclipa de "Sigo extrañándote" y más tarde comenzó su romance, formaron su familia y nació su hijo.

La ruptura se hizo pública mediante un comunicado las historia de Instagram de Ferrer, donde confirmó que decidieron continuar por caminos separados. El mensaje también pidió comprensión y respeto en el proceso personal que ambos vienen atravesando, sin entrar en detalles sobre la ruptura.

Comunicado de ruptura.

"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor", publico.

La modelo también explicó que ambos atraviesan esta etapa con tranquilidad y solicitaron respeto por tratarse de un momento personal. En su mensaje no señaló una causa concreta para la separación ni mencionó la existencia de terceras personas, por lo que esos elementos no forman parte de su confirmación oficial.

Los rumores surgieron antes del anuncio oficial

La confirmación se dio tras publicaciones que generaron dudas entre los seguidores de Ferrer. Días antes, algunos contenidos compartidos por la modelo en redes sociales fueron relacionados como una crisis sentimental, aunque hasta entonces no había ningún comunicado oficial.

Asimismo, se recuerda una entrevista que dio Ferrer al medio brasileño gshow el 10 de septiembre. En dicha conversación habló sobre su relación con el músico, la convivencia familiar y su hijo Río, pocos días antes de confirmar de públicamente la decisión de separarse.

La pareja se expuso durante años en redes sociales. Su hijo Río tiene cinco años y fue mencionado directamente en el comunicado de Ferrer, quien indicó que seguir acompañándolo será una prioridad para ambos tras la separación.

Los reportes publicados este 16 de septiembre coinciden en el hecho principal: Valentina Ferrer confirmó el fin de su relación con J Balvin. Los medios también señalan que el anuncio ocurrió después de varios días de especulaciones, pero las razones específicas de la decisión siguen sin ser informadas oficialmente.