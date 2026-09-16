Mininter: cabecilla de 'La Nueva Jauría' y rival de 'Los Pulpos' es incluido en el Programa de Recompensas

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter) formalizó una medida decisiva contra el crimen organizado en el norte del país al incorporar formalmente a un peligroso sujeto a la lista de los más buscados. La Policía Nacional del Perú (PNP) hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades y facilite datos contundentes que permitan dar con el paradero de esta persona, acusada de graves delitos en la región La Libertad.

Incorporación del cabecilla de 'La Nueva Jauría' al Programa de Recompensas

La Policía Nacional del Perú (PNP) comunicó que el peligroso sujeto, requerido por las autoridades judiciales por el delito de secuestro, fue oficialmente incorporado a raíz de los recientes informes periodísticos que expusieron su impunidad, solicitando.

Un total de S/ 300,000 de recompensa ofrece el Estado peruano por información certera que permita ubicar y capturar a Jolin Bazán Valderrama, cabecilla de la organización criminal 'La Nueva Jauría' y acérrimo rival de la banda 'Los Pulpos'.

Cabecilla de 'La Nueva Jauría' es incluido en la lista.

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