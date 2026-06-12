Keiko Fujimori sobre pedido de nulidad de miles de mesas por parte de JP: "Algunos no tendrían sustento"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular, se refirió al reciente pedido de Juntos por el Perú de declarar nulos un importante número de mesas de sufragio dentro del territorio y en el extranjero.

Keiko se pronunció sobre pedido de JP de anular miles de actas

Según indicó, los dirigentes del partido están en todo su derecho de presentar los recursos que crea conveniente, pero dejó en claro que estos pedidos deben cumplir las formalidades establecidas. Esto en referencia al alto costo que deberán abonar para que sea válido su petición.

Y es que de acuerdo a las normas establecidas por los organismos electorales, este pedido de nulidad para las mesas de sufragio de Lima Metropolitana y Estados Unidos costaría la cuantiosa suma de más de 3 millones de soles para que pueda pasar a trámite.

"Entiendo que han hecho un pedido de ciento de impugnaciones, pero con un solo documento y quiero ser bien clara, hay procedimientos para impugnar ¿Qué significa esto? Qué cada acta tiene que llevar un sustento de por qué se está haciendo este pedido de impugnación y tiene que tener su propia taza, el pago se hace en el Banco de la Nación y es bastante costosa. Están en todo el derecho de hacerlo, pero esperemos que cumplan", indicó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | La candidata presidencial Keiko Fujimori se refirió a los pedidos de impugnación presentados por Juntos por el Perú contra cientos de actas electorales y cuestionó la validez de algunos de estos recursos.



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Seguidamente, la lideresa de Fuerza Popular señaló que el proceso de conteo y reconteo sacado adelante por los Jurados Electorales Especiales y el propio Jurado Nacional de Elecciones. Además, la hija de Alberto Fujimori saludó que las cédulas se mantengan íntegras lo cual le agrega credibilidad al procedimiento.

"El sistema es bastante transparente, el mantener las cédulas genera mucha credibilidad para hacer estos reconteos. Lo que si debemos tener todos es tener prudencia para esperar los resultados y calculo que por lo menos estamos hablando de una semana", añadió.

Pedidos fueron rechazados

Es importante aclarar que al cierre de esta nota se conoció que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 rechazó este pedido realizado por Juntos por el Perú tras no haber pagado la tasa respectiva que ascendía a poco más de 2 millones de soles.

Con ello, el conteo de votos podrá seguir con su normal procedimiento faltando poco para que ONPE anuncie los resultados finales.

De esta manera, Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular, señaló que Juntos por el Perú tiene derecho a presentar la nulidad de actas que quiera, pero también señaló que estos pedidos no tendrían validez.