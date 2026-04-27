Universitario: Trinchera Norte exige la salida de Álvaro Barco tras derrota que los deja fuera del Torneo Apertura

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario atraviesa por una crisis deportiva que parece no tener fin luego de la derrota ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Monumental. Esta vez, la caída no fue pasada por alto por la barra organizada del cuadro crema Trinchera Norte, publicando un comunicado en sus redes sociales exigiendo acciones inmediatas y una renuncia.

Trinchera Norte exige salida de Álvaro Barco

En este pronunciamiento, la fanaticada lamenta profundamente el momento que atraviesa la institución merengue y dejó en claro que desde su llegada, apoyaron el proyecto liderado por Álvaro Barco.

Sin embargo, esta confianza se perdió ya que lo señalan como el único responsable de los malos resultados conseguidos por Universitario tanto en Copa Libertadores como en Liga 1, especialmente por el nivel del equipo y por los fichajes que no han convencido.

"El año pasado, esta hinchada dio su voto de confianza y respaldó la llegada de Álvaro Barco bajo la premisa de un proyecto serio y a la altura de nuestra historia. Sin embargo, tras una planificación deficiente, fichajes que no rinden y una inversión económica que no se refleja en la cancha, los resultados son inaceptables y el nivel paupérrimo mostrado en el campo de juego", indicado.

Trinchera Norte exige salida de Álvaro Barco.

Seguidamente, exigieron su renuncia en las próximas horas por la situación que atraviesan. Según precisaron, están casi eliminados del certamen internacional, mientras que el Torneo Apertura quedaron fuera de la pelea tras caer ante los 'Churres'.

"La Trinchera Norte exige la renuncia inmediata de Álvaro Barco al cargo de gerente deportivo. Así como el pueblo crema respaldó su llegada, hoy es la misma hinchada la que demanda su salida por ser el principal responsable del fracaso deportivo en esta primera parte del año", añadió.

Mensaje a los jugadores

Los futbolistas no se salvaron de este contundente mensaje de los barristas cremas ya que les exigieron compromiso y entrega por lo que resta de la temporada. Incluso, se refirieron a la existencia de una 'camita' durante la etapa donde Javier Rabanal era el entrenador.

"Se acabaron las contemplaciones. No toleraremos falta actitud ni comportamientos que atenten contra le ética deportiva. La institución está por encima de cualquier 'camita' o conflicto interno. Quien no esté dispuesto a sudar la camiseta, que dé un paso al costado ahora mismo", finalizaron.

En resumen, la barra principal de Universitario, Trinchera Norte, exigió la renuncia inmediata de Álvaro Barco a quien señalan como el principal responsable de la crisis que atraviesan.