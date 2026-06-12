Roberto Sánchez pide colaboración para cubrir pago de tasas y solicitar nulidad de actas: "Con S/1, dos o tres soles"

¿Piden aportes?
12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/06/2026
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, hizo un llamado a sus simpatizantes y militantes para solicitar una colaboración económica voluntaria para cubrir el pago de las tasas del trámite de sus pedidos de nulidad de actas en la segunda vuelta electoral.
"Estamos haciendo una actividad solidaria para autofinanciar con la solidaridad de todos los ciudadanos de nuestro pueblo y poder cumplir el pago de tasas. (...) Tenemos plazo hasta mañana, todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar S/1, S/2, S/3 y vamos a lograr pagar esas tasas", precisó en conferencia de prensa.