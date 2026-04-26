Transparencia: José María Balcázar cobró más de 50 mil soles en marzo como presidente de la República

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente interino José María Balcázar percibió S/ 50,980.8 en marzo de 2026, según el portal de Transparencia. Este pago, bajo el régimen de la Ley Servir, marca una diferencia con su predecesor, José Jerí, quien mantenía su salario del Congreso de la República.

Diferencias en el pago del Ejecutivo

El ingreso de Balcázar se gestiona mediante la Secretaría General del Despacho Presidencial, esto explica el monto registrado de manera oficial. Mientras que otros mandatarios ganaban montos menores, el actual presidente recibe una cifra alineada a las escalas salariales más recientes del sector público.

Este cambio administrativo resalta porque su antecesor, José Jerí, decidió no percibir el sueldo de Palacio de Gobierno. Aquella gestión mantuvo la asignación congresal de 11 000 soles, argumentando un compromiso con el ahorro fiscal durante el breve periodo de transición que le tocó liderar.

El registro oficial señala que la remuneración de Balcázar no incluye incentivos ni honorarios adicionales por el ejercicio del cargo. Sin embargo, la cifra final representa casi cinco veces lo que percibían exmandatarios como Francisco Sagasti o el destituido Pedro Castillo anteriormente.

A pesar de las críticas, el entorno del Ejecutivo sostiene que estos pagos están estrictamente ajustados a la legalidad vigente. El sistema Servir busca estandarizar los sueldos de la alta dirección pública, aunque la implementación genere suspicacia en una ciudadanía golpeada por la crisis.

Sueldo de Balcázar según Transparencia

Desaprobación y panorama político actual

La gestión de Balcázar enfrenta un fuerte rechazo ciudadano que alcanza casi el 50% a nivel nacional. En Lima y Callao, la desaprobación es aún más crítica, llegando al 62.8%, lo que complica la percepción pública sobre los altos sueldos en la administración del Estado.

El mandatario de 83 años debe conducir el país hasta el 28 de julio de 2026. Hasta entonces, entregará la banda presidencial al ganador de estas elecciones. Por ahora, el gabinete liderado por Luis Arroyo también figura con sueldos bajo el mismo régimen laboral.

El registro oficial del Portal de Transparencia confirma que el desembolso efectuado a favor del mandatario se procesó a través de la unidad ejecutora del Despacho Presidencial. Este pago administrativo se mantendrá bajo los parámetros del régimen Servir hasta que culmine el actual periodo de transición gubernamental.

La desconfianza en las instituciones se acentúa por la brecha entre los ingresos de la clase política y el salario mínimo. Mientras el mandatario percibe esta suma, miles de peruanos esperan reformas que mejoren su capacidad adquisitiva antes del cambio de mando.