Congreso: Consejo Directivo y la Junta de Portavoces son llamados a sesionar para este lunes 27 de abril

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), convocó para este lunes 27 de abril a una nueva sesión del Consejo Directivo y la Junta de Portavoces para las 11:00 a. m. y 12:00 m., respectivamente, en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

Ambas sesiones se dan tras concluir la cuarta semana de representación del año correspondiente a la Segunda Legislatura del Período Anual de Sesiones 2025-2026 y en medio de un pedido de moción de censura contra el presidente José María Balcázar.

Definirán agendas para el siguiente Pleno

Con referente a las funciones del Consejo Directivo está la de "aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos de ley que se tratarán en la orden del día , poniéndolas a conocimiento de los congresistas, 24 horas antes del inicio de la sesión plenaria.

Asimismo, la Junta de Portavoces tiene como funciones: "ampliar la agenda de la sesión y la determinación de prioridades en el debate, todo ello con el voto aprobatorio de la mayoría del número legal de los miembros del Congreso, allí representados".

#CongresoInforma I La Junta de Portavoces se reunirá el lunes 27 de abril desde el mediodía. En este espacio participan los voceros de cada grupo parlamentario junto con los integrantes de la Mesa Directiva. pic.twitter.com/I5cfaesvsI — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 24, 2026

Cabe precisar que, el titular del Legislativo, fue condenado a nueve meses de prisión suspendida el pasado 15 de abril por el delito de difamación agravada, en agravio de la exfiscal de la nación Delia Espinoza Valenzuela. Además, del pago de una reparación civil equivalente a 200 000 soles y una multa de 62 400 soles.

Vale mencionar que, la medida impuesta por la jueza Norma Carbajal estará bajo observancia por el plazo de un año, con la posibilidad de que pueda ser revertida a efectiva de incumplir con las reglas de conductas ordenadas.

Comisión de Defensa a la espera del premier y los ministros de Defensa y RREE.

Otro punto importante que tendrá el Parlamento este lunes 27 de abril, será las presentaciones del primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, y de los flamantes titulares de Defensa y Relaciones Exteriores, Amadeo Javier Flores Carcagno y Carlos José Pareja Ríos, respectivamente, ante la Comisión de Defensa, a partir de las 3:00 p. m.

Tal como lo adelantó a Exitosa la titular la Comisión de Defensa, Karol Paredes, la citación a los integrantes del Gabinete Ministerial es para saber a detalle la "situación actual de las negociaciones" con referente a la firma del contrato de los aviones F-16 a Estados Unidos, en el contexto de las declaraciones del presidente José María Balcázar, el pasado 17 de abril.

Como se recuerda, el mandatario ofreció una entrevista al programa "Hablemos Claro" en el día en referencia, donde sostuvo que por ser un gobierno de transición, la responsabilidad de la gestión del proceso de compra debería recaer en su sucesor o sucesora; es decir, a partir de 28 de julio próximo.

No obstante, como es sabido, la suscripción del contrato finalmente fue llevada a cabo del lunes 20 de abril; asimismo, se generaron una serie de cuestionamientos de un sector de la clase política y una crisis en el Gabinete tras las declaraciones porque consideraron que era "peligroso" para el Perú el incumplimiento de su lazo contractual con Washington.

Finalmente, pese a los dimisiones de Hugo de Zela (Cancillería) y de Carlos Díaz (Ministerio de Defensa), y la buena voluntad desde Norteamérica para fortalecer las relaciones con nuestro país, la sesión espera por los descargos no solo de los concurrentes, sino también del propio jefe de Estado.