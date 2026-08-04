Ingreso de Perú al Escudo de las Américas no debe ser decidido solo por la presidenta Fujimori, advierte Ruth Luque

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La confirmación del gobierno de Keiko Fujimori de integrar al Perú en el Escudo de las Américas, iniciativa regional liderada por Estados Unidos y el presidente Donald Trump, ha generado debate político.

La senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, señaló que una decisión de tal magnitud no puede depender únicamente de la mandataria y que debe ser informada y discutida en el Parlamento, con transparencia hacia la ciudadanía.

Preocupaciones sobre soberanía

En diálogo con Exitosa, Luque expresó que uno de los temas clave será disipar dudas sobre si la adhesión afectará la soberanía nacional frente a la visión norteamericana de la lucha contra el crimen organizado.

"Una de las preocupaciones que yo tengo es sobre los temas de soberanía y sobre cuáles son los límites en relación a esta. Además, ¿qué involucra los temas de intercambio de información sobre inteligencia? Sobre todo en un contexto geopolítico donde sabemos claramente que hay intereses de distintos lados", afirmó.

La senadora advirtió que hay países más alineados con la orientación política de Estados Unidos, lo que podría condicionar las decisiones de la coalición. Por ello, insistió en que el ingreso al Escudo de las Américas debe ser antes evaluado con criterios técnicos, jurídicos y políticos, y no asumirse como una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, la senadora Ruth Luque, indicó que tanto el Parlamento como el país necesitan conocer las razones de la decisión de ingresar al Escudo de las Américas y que no es algo que deba depender solo de la presidenta Keiko Fujimori.... pic.twitter.com/7f5Nf87HWk — Exitosa Noticias (@exitosape) August 5, 2026

Críticas a la decisión presidencial

Luque cuestionó que la presidenta Fujimori haya anunciado la incorporación sin un debate previo, el cual considera necesario para determinar el nivel de interés real por pertenecer a la coalición impulsada por Donald Trump.

"No es algo que puede decidir solo la señora Fujimori. Es algo que, en mi opinión, tiene que ser informado al Parlamento, donde estamos personas que representamos a distintos sectores de la población. Y no es algo para que yo me sienta tranquila, es para que todos como población sepamos qué representaría esto", subrayó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, la senadora Ruth Luque, señaló que es necesario que desde el Ejecutivo se explique cuál es la evaluación política-técnica y el control político de la intención de que el Perú se una al Escudo de las Américas. Indicó que la... pic.twitter.com/TrVNeqKIQF — Exitosa Noticias (@exitosape) August 5, 2026

La legisladora agregó que, si la decisión fue tomada de manera unilateral, corresponde al ministro de Relaciones Exteriores explicar ante el Pleno del Senado las implicancias, beneficios y controles que se aplicarán.

Las declaraciones de Ruth Luque reflejan la tensión política que acompaña la decisión de integrar al Perú en el Escudo de las Américas. Mientras el gobierno lo presenta como una estrategia para enfrentar el crimen organizado y fortalecer la seguridad, sectores opositores advierten sobre riesgos de soberanía y dependencia de la agenda estadounidense.

El debate abre un nuevo capítulo en la política exterior peruana, donde la transparencia y la participación parlamentaria serán claves para legitimar cualquier decisión de alcance internacional.