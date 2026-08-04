Cluber Aliaga: "PNP dejaron de investigar", advierte que pérdida de facultades fortaleció a organizaciones criminales

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La capacidad de investigación de la Policía Nacional del Perú volvió a ser tema de debate luego de que el exministro del Interior Cluber Aliaga asegurara que el traslado de esas funciones a la Fiscalía debilitó el trabajo policial. Según Exitosa, el exfuncionario sostuvo que este cambio permitió el fortalecimiento de las organizaciones criminales en el Perú.

Aliaga cuestiona la pérdida de funciones de investigación

Mediante una entrevista con Exitosa, Cluber Aliaga señaló que la Policía Nacional del Perú dejó de desempeñar un rol determinante en las investigaciones criminales debido a decisiones adoptadas por anteriores gobiernos. Explicó que ese cambio redujo las competencias de la institución y limitó su capacidad para actuar de manera oportuna frente a las organizaciones delictivas.

"Los policías dejaron de investigar y perdieron competencias", aclaró.

El exministro manifestó que, desde su punto de vista, esta situación coincidió con el crecimiento de las organizaciones criminales. Indicó que estas redes delictivas cuentan con una estructura organizada que les permite planificar sus acciones con anticipación y ejecutar delitos tras realizar seguimientos a sus objetivos durante varios días.

"Las organizaciones criminales están haciendo inteligencia, un seguimiento por días", indicó.

Aliaga explicó que estas modalidades reflejan un nivel de organización que representa un reto para las autoridades encargadas de combatir el crimen. Además, sostuvo que recuperar las capacidades de investigación de la policía contribuiría a reforzar la lucha contra la delincuencia organizada en el territorio.

Advierte mayor presencia del crimen organizado

Ante ello, el exministro indicó que el avance de las organizaciones criminales no ocurrió de manera aislada, sino en un escenario donde la policía perdió parte de las funciones que anteriormente ejercía durante las investigaciones. En ese contexto, señaló que las bandas delictivas ampliaron su presencia en diversas regiones del país.

Aliaga añadió que estas organizaciones desarrollan labores de vigilancia antes de cometer sus delitos, lo que les permite identificar rutinas y oportunidades para actuar. Sus declaraciones se dieron en medio del debate sobre las medidas que deben adoptarse para fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar el incremento de hechos delictivos.

Las declaraciones del exministro se producen mientras la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población. La PNP, la investigación policial, la Fiscalía y las organizaciones criminales permanecen en el centro de la discusión sobre las estrategias para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad en el país.