Comisión de Fiscalización aprueba invitar a Dina Boluarte para declarar sobre uso de recursos de su despacho

18/10/2024 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó invitar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para responder un pliego de 33 preguntas sobre el uso de los recursos de su despacho, el caso 'cofre', Vladimir Cerrón, entre otros temas.

Con 7 votos a favor y 5 en contra, el grupo de trabajo parlamentario aprobó durante la sesión extraordinaria semipresencial realizar esta citación a la mandataria en la sede del Congreso.

Invitación a Dina Boluarte a Comisión de Fiscalización

Según se precisó, los congresistas que se opusieron son David Jiménez, Vivian Olivos, Magally Santiesteban, Héctor Ventura y Elizabeth Medina. En tanto, los votos a favor fueron realizados por José Burgos, Pasión Dávila , Ariana Orué, Margot Palacios, Hilda Portero, Édgar Reymundo, y Noelia Herrera.

La presidenta Dina Boluarte puede optar por no asistir personalmente a la Comisión de Fiscalización y enviar a su abogado. Esto debido a que no se encuentra obligada ya que este grupo de trabajo parlamentario no cuenta facultades investigadoras.

Respecto a este tema, el presidente de la Comisión, Juan Burgos, ha informado que ha pedido estas facultades con el propósito de poder investigar el presunto uso irregular de una unidad presidencial para ayudar a Vladimir Cerrón a huir de la justicia.

Caso 'cofre presidencial'

Cabe recordar que la investigación del 'Caso Cofre' involucra a Dina Boluarte por presuntamente haber utilizado un vehículo en la fuga de Vladimir Cerrón. Además, se investiga al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y a otros funcionarios por su posible participación.

La versión oficial, de Palacio de Gobierno, sostiene que el 'cofre' fue empleado por la presidenta Boluarte para actividades familiares en Asia. Sin embargo, los vecinos de la zona negaron dicha versión e indicaron que la mandataria no se apersonó en el lugar.

Los trabajadores de las áreas vacacionales de la zona indicaron que la presidente no fue vista en la zona y se reportó su presencia durante esos días. Lo cual sugiere que la versión brindada por el vocero presidencial sería falsa.

Una investigación periodística reveló imágenes exclusivas que muestran al 'cofre' presidencial regresando desde el sur de Lima hasta la ciudad capital sin resguardo policial a fines de febrero. Los archivos muestran que la unidad realizó su trayecto por la zona en la que se ejecutó el operativo PNP para detener a Vladimir Cerrón un mes antes.

De esta manera, se dio a conocer que la Comisión de Fiscalización aprobó invitar a la presidenta Dina Boluarte para que responda sobre el uso de los recursos asignados al despacho presidencial.