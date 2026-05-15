Cancillería peruana difunde comunicado conjunto sobre crisis en Bolivia y hace llamado al diálogo

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la crisis social y política que atraviesa Bolivia, la Cancillería peruana difundió un comunicado conjunto firmado por ocho países latinoamericanos.

El documento expresa preocupación por los efectos de las protestas y bloqueos de carreteras, que han generado desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales, y reafirma el respaldo al Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las elecciones generales de 2025.

El contenido del comunicado

La declaración conjunta rechaza cualquier acción que busque desestabilizar el orden democrático o alterar la institucionalidad del país vecino. Los firmantes —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú— manifestaron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano, exhortando al diálogo, al respeto institucional y a la preservación de la paz social.

El texto, fechado en Lima este viernes 15 de mayo de 2026, subraya la necesidad de encontrar soluciones pacíficas y consensuadas frente a la creciente conflictividad.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Cancillería emitió un comunicado conjunto en el que manifiesta su preocupación por los bloqueos en Bolivia y expresa su preocupación. Junto a siete países se oponen a acciones orientadas a desestabilizar el orden democrático en el país... pic.twitter.com/Cg54VJoXro — Exitosa Noticias (@exitosape) May 16, 2026

Crisis boliviana

La situación en Bolivia se ha agravado en las últimas semanas con bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos en La Paz y otras regiones. Diversos sectores —maestros, mineros, campesinos, transportistas e indígenas— reclaman mejoras económicas, rechazan leyes sobre hidrocarburos y tierras, y algunos incluso han pedido la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los enfrentamientos han dejado heridos y fallecidos, mientras que el desabastecimiento de combustibles y alimentos incrementa la tensión social. El Gobierno boliviano derogó la polémica Ley 1720 sobre tierras, en un intento de dar señales de apertura, pero los bloqueos continúan. Autoridades acusan a sectores afines al MAS de aprovechar el descontento para presionar políticamente.

Day 3 of Bolivia's general strike demanding the resignation of neoliberal President Rodrigo Paz.



All major highways blocked by protesters. An indigenous long march is heading to the capital, as it passes through each town and village more people join. pic.twitter.com/FQxNDTQtP6 — Ollie Vargas (@Ollie_Vargas_) May 14, 2026

La difusión del comunicado conjunto refleja la preocupación de la región por la estabilidad democrática en Bolivia. La Cancillería peruana, al liderar la iniciativa, busca enviar un mensaje de respaldo institucional y de rechazo a cualquier intento de ruptura del orden constitucional.

La solidaridad expresada por los países firmantes también apunta a evitar que la crisis derive en un escenario de mayor violencia o en un quiebre institucional.

El comunicado conjunto difundido por la Cancillería peruana se convierte en una señal política de peso en medio de la crisis boliviana. Al respaldar al Gobierno constitucional y exhortar al diálogo, los países latinoamericanos buscan frenar la escalada de violencia y reafirmar la importancia de preservar la paz social.

En un contexto donde los bloqueos y protestas han generado un impacto humanitario evidente, el llamado marca un posicionamiento regional que apuesta por la estabilidad democrática y la resolución pacífica de los conflictos.