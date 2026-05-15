Javier Cipriani insta a que la derecha salga victoriosa en la segunda vuelta: "Hay un señor jugando con un sombrero"

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El diputado electo por Renovación Popular, Javier Cipriani Thorne, se mostró a favor de que la derecha peruana se una en un solo bloque en la segunda vuelta presidencial, marcando distancia del presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino.

En entrevista brindada a Exitosa este viernes 15 de mayo, el también expresidente de la Fundación Lima dejó a entrever su respaldo a Keiko Fujimori Higuchi, pese a que públicamente su líder, Rafael López Aliaga, se ha mostrado en contra de una eventual coalición para con miras a la decisiva jornada electoral del próximo domingo 7 de junio.

Acusa a Roberto Sánchez de reemplazar a Pedro Castillo

En medio de la proclamación de los resultados oficiales de la primera vuelta electoral que dará a conocer el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este domingo 17 de mayo, Javier Cipriani comparó al actual candidato de izquierda con el exmandatario Pedro Castillo Terrones, sentenciado en noviembre del 2025 a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado.

En ese sentido, llamó a la unidad política - a pesar del "momento de reflexión" que atraviesa su partido - recordando, además, los graves cuestionamientos al trabajo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el actual proceso electoral.

"Yo sí creo personalmente, que hay que tratar de que la derecha salga electa en esta oportunidad. Hay un señor, vuelvo a decir, que ha estado jugando con nosotros con un sombrero, vive en San Borja, vive en Huaral, no sabemos dónde vive. Está remplazando a Pedro Castillo creo yo y está buscando esos votos, espero que no los consiga, porque la gente tampoco es tonta, no porque sean de izquierda son tontos", puntualizó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Javier Cipriani, candidato a diputado por Renovación Popular, sostuvo que la derecha debería unirse de cara al la segunda vuelta electoral.



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ONPE llega al 100 % de las actas contabilizadas de la elección presidencial

Este viernes 15 de mayo, la ONPE emitió su reporte al 100 % de las actas contabilizadas de la elección presidencial, en el cual la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori obtiene un 17.181 % de la votación nacional y el postulante por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, un 12.031%.

Tras contabilizarse un total de 92 766 actas, la también hija del expresidente Alberto Fujimori obtiene 2 877 678 votos; en tanto, el representante de izquierda Sánchez un 2 015114; asimismo, el candidato de Renovación Popular logró un 1 993 904. Vale mencionar que, la diferencia entre el segundo y tercer lugar es de tan solo 21 210 votos.

La cantidad de votos obtenidos por cada organización política puede visualizarse desde el pasado 12 de abril en el portal web de la ONPE, ingresando al siguiente enlace.

Habiéndose confirmado el pase a segunda vuelta de ambos personajes políticos, desde Renovación Popular instan a unirse frente a la campaña de Roberto Sánchez.