RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Resultados ya son oficiales

Javier Cipriani insta a que la derecha salga victoriosa en la segunda vuelta: "Hay un señor jugando con un sombrero"

En diálogo con Exitosa, Javier Cipriani, candidato a diputado por Renovación Popular, sostuvo que la derecha debería unirse de cara al la segunda vuelta electoral.

Javier Cipriani Thorne.
Javier Cipriani Thorne. Difusión

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/05/2026

Síguenos en Google News Google News

El diputado electo por Renovación Popular, Javier Cipriani Thorne, se mostró a favor de que la derecha peruana se una en un solo bloque en la segunda vuelta presidencial, marcando distancia del presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino

En entrevista brindada a Exitosa este viernes 15 de mayo, el también expresidente de la Fundación Lima dejó a entrever su respaldo a Keiko Fujimori Higuchi, pese a que públicamente su líder, Rafael López Aliaga, se ha mostrado en contra de una eventual coalición para con miras a la decisiva jornada electoral del próximo domingo 7 de junio.

Acusa a Roberto Sánchez de reemplazar a Pedro Castillo

En medio de la proclamación de los resultados oficiales de la primera vuelta electoral que dará a conocer el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este domingo 17 de mayo, Javier Cipriani comparó al actual candidato de izquierda con el exmandatario Pedro Castillo Terrones, sentenciado en noviembre del 2025 a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado

En ese sentido, llamó a la unidad política - a pesar del "momento de reflexión" que atraviesa su partido - recordando, además, los graves cuestionamientos al trabajo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el actual proceso electoral.

"Yo sí creo personalmente, que hay que tratar de que la derecha salga electa en esta oportunidad. Hay un señor, vuelvo a decir, que ha estado jugando con nosotros con un sombrero, vive en San Borja, vive en Huaral, no sabemos dónde vive. Está remplazando a Pedro Castillo creo yo y está buscando esos votos, espero que no los consiga, porque la gente tampoco es tonta, no porque sean de izquierda son tontos", puntualizó. 

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son los candidatos electos para la segunda vuelta
Lee también

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son los candidatos electos para la segunda vuelta

ONPE llega al 100 % de las actas contabilizadas de la elección presidencial

Este viernes 15 de mayo, la ONPE emitió su reporte al 100 % de las actas contabilizadas de la elección presidencial, en el cual la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori obtiene un 17.181 % de la votación nacional y el postulante por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, un 12.031%

Tras contabilizarse un total de 92 766 actas, la también hija del expresidente Alberto Fujimori obtiene 2 877 678 votos; en tanto, el representante de izquierda Sánchez un 2 015114; asimismo, el candidato de Renovación Popular logró un 1 993 904. Vale mencionar que, la diferencia entre el segundo y tercer lugar es de tan solo 21 210 votos.

ONPE afirma que 26 partidos políticos solicitaron acceso al Módulo de Presentación de Resultados electorales
Lee también

ONPE afirma que 26 partidos políticos solicitaron acceso al Módulo de Presentación de Resultados electorales

La cantidad de votos obtenidos por cada organización política puede visualizarse desde el pasado 12 de abril en el portal web de la ONPE, ingresando al siguiente enlace

Habiéndose confirmado el pase a segunda vuelta de ambos personajes políticos, desde Renovación Popular instan a unirse frente a la campaña de Roberto Sánchez.

Temas relacionados elecciones 2026 Javier Cipriani ONPE Roberto Sánchez segunda vuelta presidencial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA