Miembro del JNE rechaza acusaciones de López Aliaga contra el proceso electoral: "Genera violencia"

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Gunther Gonzáles Barrón, miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), rechazó las acusaciones realizadas por Rafael López Aliaga contra el proceso electoral. Según señaló, expresiones relacionadas con presunta corrupción o traición a la patria generan confrontación y podrían incentivar escenarios de violencia.

Discurso de fraude electoral genera violencia

Gunther Gonzáles manifestó su preocupación de que el candidato de Renovación Popular continúe con sus acusaciones de un presunto fraude, ya que dichos discursos pueden desencadenar hechos violentos o un problema mayor. A pesar de ello, indicó que el organismo electoral se mantiene cauto porque debe guardar su imparcialidad.

"Veo con preocupación el lenguaje con que se expresa para referirse a las entidades electorales, en particular, el JNE. Se habla de corrupción, de traición a la patria y expresiones de ese tipo que tengo que rechazar absolutamente. Eso genera violencia y puede generar un problema mayor", sostuvo.

Según indicó, los reclamos al proceso electoral no solo deben ser "arengas de plaza" sino que tienen que ser sustentados mediante la vía formal con hechos precisos que se puedan verificar. En ese sentido, cuestionó que se generalicen sucesos aislados para desprestigiar los comicios y, con ello, el voto ciudadano.

"Un proceso electoral es una cuestión compleja en la cual hay muchísimas personas involucradas. No puedes por acciones aisladas pretender que ese solo hecho conlleve la nulidad del proceso electoral. En todo proceso hay actas que se pierden, actas siniestradas, pero de allí no puedes decir que hay un fraude electoral", dijo.

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Impugnación de votos en mesas 900K es "discriminatoria"

Gonzáles también criticó que el partido de Renovación Popular presentará un reclamo para anular los votos emitidos en la mesas 900K, argumentando que fueron creadas "sin sustento legal" para orquestar un presunto fraude.

El miembro del JNE calificó dicha objeción como un "acto de discriminación" puesto que dichas mesas se han implementado en centros poblados en donde los electores debían trasladarse horas o días para llegar al centro de votación. En ese sentido, expresó que se debería emitir unas disculpas públicas.

"Esas mesas tienen todas las garantías que cualquier mesa que se abre en cualquier punto del país", enfatizó.

Con estas declaraciones, el miembro del JNE, Gunther Gonzáles Barrón, marca su postura frente a la retórica de fraude impulsada por Renovación Popular, advirtiendo que el uso de calificativos graves como "corrupción" o "traición a la patria" pone en riesgo la calma social.