Congreso: Comisión de Fiscalización cita al ministro de Justicia por designaciones en la Comisión de Gracias Presidenciales

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó al al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, para este lunes 18 de mayo, a las 11:00 a. m., a fin de que informe sobre los "criterios adoptados" para la designación de los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Como se recuerda, la propuesta fue planteada luego de que el último 5 de mayo se conociera el nombramiento de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas a la referida comisión, a través de la Resolución Ministerial N.º 172-2026-JUS, habiendo presentado su renuncia irrevocable a la misma una semana después.

Congreso espera respuesta del Gobierno

El grupo de trabajo parlamentario que preside el legislador Elvis Vergara buscará tener conocimiento de los lineamientos y procedimientos aplicativos para la evaluación de solicitudes y estado situacional de los expedientes en trámite.

Agenda de la Comisión de Fiscalización.

Los cuestionamientos a la designación de Gonzáles Cabanillas llegaron tras revelarse que su familia tendría vínculo con el expresidente Pedro Castillo Terrones, lo que generó sospechas en el Parlamento sobre si su elección era parte de un presunto favorecimiento del Ejecutivo para concretar la liberación del exmandatario, sentenciado en noviembre del 2025 a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado.

Tras formalizar su dimisión (su cargo en lugar del ministro de Comercio Exterior, José Reyes Llanos), los miembros que continúan siendo parte de la comisión son: Magno García Chávarri, Ivar Calixto Peñafiel y Martín Salgado Arroyo, quienes no ejercen representación y su labor es ad honorem.

Primer ministro descarta indulto presidencial

Quien se encargó de descartar un eventual indulto presidencial fue el propio primer ministro, Luis Arroyo Sánchez. A través de una conferencia de prensa ofrecida el lunes 11 de mayo, el titular del Consejo de Ministros recalcó que no existe ninguna solicitud de gracia presidencial en trámite a favor del condenado expresidente.

"Este proceso de indulto, en el gobierno del presidente José María Balcázar, nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda, ya sabemos, por muchas razones técnicas", señaló.

En ese sentido, precisó que se presentaron cinco pedidos (cuatro de terceros y uno por el propio exmandatario), pero todos fueron declarados inadmisibles, al no cumplir un requisito indispensable y es que exista una sentencia firme emitida por el Poder Judicial.

Desde el Congreso de la República esperan que el ministro de Justicia esclarezca todo lo relacionado con referente a la conformación de la comisión que podría definir en un futuro la libertad del exmandatario.