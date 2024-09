Congresista Camones: "Niego haber pedido favores irregulares al gobernador Regional de Áncash"

Tras un video en donde la máxima autoridad de Áncash, Koki Noriega Brito, le indica al congresista Elías Varas que es uno de los parlamentarios que nunca le ha pedido algo irregular; la congresista Lady Camones exigió que no le involucre en pedidos irregulares.

"El señor Koki Noriega debe precisar que parlamentario ancashino le ha pedido favores ¿ acaso yo me he acercado a su despacho a pedirle obras, servicios o puestos para personas cercanas? De ninguna manera. Como parlamentaria le he pedido documentos para fiscalizar su trabajo; sin embargo, hasta la fecha no responde", dijo a un medio local.