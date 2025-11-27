RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Hinchas en ruta

¿Vas al Monumental? Estas son las rutas y desvíos para llegar a la final Flamengo vs Palmeiras

La ATU y la Policía cerrarán calles desde el viernes por la noche. Aquí te contamos cómo moverte en bus, Metropolitano o desde el aeropuerto para no perderte la fiesta.

Conoce las rutas del Corredor Rojo para llegar al Monumental
Conoce las rutas del Corredor Rojo para llegar al Monumental (Composición Exitosa)

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/11/2025

Este sábado 29 de noviembre, Lima será el centro del fútbol sudamericano: Flamengo y Palmeiras se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Ate. Si ya tienes tu entrada o piensas acercarte a vivir el ambiente, toma nota: habrá cierres de calles, desvíos de buses y rutas especiales para que llegues sin contratiempos.

Calles cerradas desde la medianoche

Desde las 00:00 del viernes 28 hasta las 8:00 p.m. del sábado 29, la Policía Nacional cerrará varias avenidas clave cerca del estadio:

  • Javier Prado Este
  • Huarochirí
  • Constructores
  • Flora Tristán

La idea, según la ATU, es facilitar y priorizar el acceso peatonal y evitar el caos vehicular. Así que si vas en transporte público, deberás estar atento a los cambios.

¿Qué pasa con los corredores?

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció desvíos en las rutas del corredor Rojo:

  • Ruta 201: desviará por La Molina, Los Constructores, Los Ingenieros, Separadora Industrial, Nicolás Ayllón y Vista Alegre. En ambos sentidos.

Ruta del Corredor 201
Ruta del Corredor 201

  • Ruta 209: irá por Separadora Industrial, Los Ingenieros y Constructores.

Ruta del Corredor 209
Ruta del Corredor 209

  • Ruta 204: tomará La Molina, Universidad y Javier Prado Este.

Ruta del Corredor 204
Ruta del Corredor 204

Asimismo, los paraderos más cercanos al estadio Monumental serán La Molina y Huarochirí, en la av. Separadora Industrial.

¿Y si no uso corredor?

En caso de que no seas usuario habitual del este sistema, también podrás llegar en buses tradicionales que no cambiarán su ruta, como los que van por:

  • La Molina
  • Los Frutales
  • Nicolás Ayllón

Sin embargo, si vienes desde Barranco, Miraflores o el Centro de Lima, puedes tomar el Metropolitano y hacer conexión con el corredor Rojo en Javier Prado. Si usas el corredor Azul, conecta en la av. Arequipa.

¿Llegas desde el aeropuerto?

Para los hinchas que aterrizan el mismo sábado en el Aeropuerto Jorge Chávez, el servicio Aerodirecto ofrece seis rutas. Las más útiles para llegar al estadio son:

  • Ruta Centro: te deja en Plaza San Martín
  • Ruta Sur: llega a la av. La Marina (San Miguel)

AeroDirecto conectará con rutas para llegar al estadio.
AeroDirecto conectará con rutas para llegar al estadio.

Desde estos puntos puedes tomar el Metropolitano o el corredor Rojo con las rutas antes mencionadas. Además, se informó que habrá personal de la ATU en el aeropuerto y cerca del estadio para ayudarte con las rutas.

La final entre Flamengo y Palmeiras promete ser una fiesta, y Lima ya está lista para recibirla. Si vas al Monumental, planifica tu ruta, sal con tiempo y disfruta del espectáculo. El fútbol se vive también en el camino.

