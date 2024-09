Congreso: ¡Atención! Proponen elevar penas para sancionar delitos que atentan contra bosques

El parlamentario de Acción Popular, Wilson Soto, presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República que propone elevar las penas para delitos contra los bosques, formaciones boscosas y pajonales, ello en el marco de los incendios forestales que azotaron al país.

A través del proyecto de ley N.° 9013/2024-CR, el legislador indica que el objetivo de la propuesta legislativa es modificar los artículos 310 del Código Penal.

Asimismo, el PL precisa que se sancionará con no menos de seis ni más de 10 años a quienes destruyan, quemen, dañen o talen todo o parte de los bosques, formaciones boscosas o pajonales, sin contar con licencia y autorización o concesión otorgada por la autoridad competente.

"Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de 10 años y con prestación de servicios comunitarios de ochenta a cien jornadas el que, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones boscosas, o pajonales, sean naturales o plantaciones", agregaron.

Previamente, el Ministerio del Ambiente (Minam) anunció que presentará una iniciativa legislativa para sancionar a los responsables de los incendios forestales.

Tras la presentación del I Foro Internacional de Finanzas Verdes, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, detalló que esta propuesta tipificará como delito la generación de incendios forestales, establece las sanciones y las acciones para recuperar las áreas afectadas por los incendios.

"El Ministerio del Ambiente está elaborando un marco legal porque no existe en nuestro país, un marco legal sobre que es un incendio forestal. No está tipificado en nuestro Código Penal. En este se precisará las sanciones que debe haber y cómo se va a recuperar las áreas. Sobre todo en bosques, los que hayan sido afectados no deben reconvertirse en otras actividades. Ese marco legal ya lo tenemos listo y va a ser presentando al Congreso de la República", declaró.