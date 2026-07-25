Pablo Heredia le responde a Shirley Arica en Tiktok: "No puedo creer que estés tan dolida"

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la entrevista que Shirley Arica concedió el pasado viernes 24 de julio en el programa de Magaly Medina, donde habló sobre el vínculo que mantuvo con Pablo Heredia, el actor realizó una transmisión en vivo por TikTok y le responde a la modelo por las declaraciones y su actitud frente a cámaras.

Pablo Heredia le responde a Shirley Arica

A través de una transmisión en vivo por medio de la plataforma digital TikTok, el actor argentino Pablo Heredia le respondió a Shirley Arica por hablar del presunto intercambio de mensajes con Lesly Reyna en el tiempo que ellos mantenían un vínculo cercano con una posible proyección a una relación.

Con un contundente mensaje, el actor de 47 años dijo que no podía creer el actuar de Shirley Arica al comentar el tema y la calificó de "ardida" y "dolida", mencionando que habla desde la herida y el resentimiento.

"A veces no puedo creer lo que hace la gente, sinceramente no puedo creer que seas así, no puedo creer que estés tan dolida, tan ardida, que hables desde la herida siempre. Se que me vas a salir a contestar y vas a seguir mostrando cosas, no sé y buscando formas de destruirme, pero no lo hagas tan obvio, por lo menos demórate un poco", afirmó Pablo Heredia.

Esas fueron las opiniones vertidas por Heredia luego que se mostraran una serie de mensajes intercambiados entre él y Lesly Reyna, una presunta amiga de hace muchos años del argentino mientras Shirley Arica se encontraba en el reality La Granja VIP.

Actor argentino habló de sus contactos en producción de programa televisivo

Siguiendo esa línea, el intérprete mencionó que la modelo habría sido una intermediaria entre el programa de Magaly Medina y Lesly Reyna para sacar a la luz las conversaciones que para perjudicarlo.

"Porque yo tengo muchos contactos, tengo gente que trabaja en la producción de Magaly, entonces no lo hagas tan obvio de meter a una pobre chica como Lesly a que salga a declarar para ponerte en el lugar y para que vos al otro día salgas a hablar como ya estaba pactado. Siento que no está bueno que no juegues limpio"

Declaraciones de Shirley Arica en programa de Magaly Medina

En el programa Magaly TV La Firme, Shirley Arica contó que las versiones sobre el comportamiento de Heredia con otras mujeres ya eran comentadas desde su paso por el reality.

Finalmente, la postura de Pablo Heredia deja en claro la distancia entre él y Shirley Arica luego de haber mantenido cercanía en el reality de televisión La Granja y haberse frecuentado luego que ella ganara la competencia.