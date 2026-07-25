EsSalud emite comunicado y aclara cuestionamientos sobre la entrega de medicamentos en la Red Rebagliati

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

EsSalud emitió un comunicado este sábado 25 de julio para informar sobre las acciones adoptadas tras los comentarios difundidos en redes sociales relacionados con la entrega de medicamentos en uno de sus establecimientos de salud. La institución aseguró que el caso fue revisado y que se han dispuesto medidas para garantizar la continuidad de tratamientos

Comunicado sobre la entrega de medicamentos

La Red Prestacional Rebagliati de EsSalud emitió un comunicado este sábado 25 de julio para informar sobre las acciones adoptadas tras los comentarios difundidos en redes sociales relacionados con la entrega de medicamentos en uno de sus establecimientos de salud. La institución aseguró que el caso fue revisado y que se han dispuesto medidas para garantizar la continuidad del tratamiento del paciente involucrado.

"La Red Prestacional Rebagliati trabaja de manera articulada entre sus 16 establecimientos de salud, coordinando la disponibilidad y distribución de medicamentos para atender oportunamente las necesidades de nuestros asegurados", expresó el comunicado.

Comunicado | La Red Prestacional Rebagliati de #EsSalud informa: pic.twitter.com/fv1NadZCeM — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) July 25, 2026

Según el comunicado, se verificó la atención médica brindada, la prescripción realizada por el profesional de salud y la entrega de los medicamentos indicados. Asimismo, informó que se emitieron las órdenes de control correspondientes con el objetivo de evaluar la evolución clínica del paciente y determinar, bajo criterio médico, la continuidad o modificación del tratamiento.

Trabajo conjunto entre todos los establecimientos de EsSalud

La Red Prestacional Rebagliati también precisó que trabaja de manera articulada entre sus 16 establecimientos de salud para coordinar la disponibilidad y distribución de medicamentos, con el fin de atender oportunamente las necesidades de sus asegurados.

Además, señaló que esta gestión se complementa con la coordinación entre las distintas redes prestacionales de Lima, lo que permite identificar alternativas ante situaciones puntuales de disponibilidad de medicamentos y reducir el riesgo de que un paciente interrumpa su tratamiento por falta de abastecimiento.

La institución sostuvo que continúa fortaleciendo sus procesos de abastecimiento, distribución y seguimiento de medicamentos, con el propósito de garantizar la continuidad y brindar una atención oportuna, segura y centrada en las necesidades de los pacientes.

Canales de comunicación disponibles

En ese sentido, la Red Prestacional Rebagliati informó que los asegurados que requieran orientación personalizada pueden comunicarse mediante mensaje interno o a través del Rebafono 996 373 830, donde recibirán información sobre sus consultas, teniendo en cuenta la confidencialidad de sus datos.

Finalmente, con este comunicado, EsSalud busca aclarar las inquietudes surgidas y reafirmar que mantiene mecanismos de supervisión y coordinación para asegurar la entrega de los medicamentos, así como el seguimiento médico de los pacientes atendidos en sus establecimientos.