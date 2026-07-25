Senamhi advierte ALERTA ROJA por incremento de TEMPERATURA en 20 regiones del país

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de sus canales oficiales, el Senamhi anunció a la población la presencia de altas temperaturas en 20 regiones del Perú desde este lunes 27. Debido a esta situación, el reporte corresponde a una alerta roja, con la finalidad que los ciudadanos tomen acciones de prevención.

Reporte advierte alerta roja en Costa y Sierra del Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde el lunes 27 hasta el miércoles 29 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna en gran parte del territorio nacional. El organismo advirtió que el fenómeno alcanzará una intensidad extrema en diversos sectores de la costa y la sierra, por lo que emitió un aviso meteorológico de nivel rojo, el más alto de la escala de peligrosidad.

🌡📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 27 al 29 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



☀️✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de de radiación UV y ráfagas de viento.



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De acuerdo con el reporte oficial, durante estos días se registrará una escasa nubosidad hacia el mediodía, situación que favorecerá el aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

El Senamhi pronosticó que entre el 27 y el 29 de julio persistirán las altas temperaturas diurnas en la costa y la sierra del país. En la costa norte se registrarán máximas de hasta 36 °C, mientras que en la costa central oscilarán entre 24 °C y 30 °C, y en la costa sur entre 22 °C y 31 °C. En la sierra, las temperaturas máximas alcanzarán hasta 33 °C en el norte, 31 °C en la zona central y 29 °C en el sur.

El aviso meteorológico fue clasificado con nivel de peligro rojo , categoría que indica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Según la entidad, este nivel de alerta implica que la población debe mantenerse extremadamente precavida, seguir permanentemente la evolución de las condiciones meteorológicas y cumplir las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes para evitar incidentes relacionados con la intensa radiación solar.

¿Qué regiones del país se verán afectadas por la alerta roja?

Las regiones que podrían verse afectadas por este evento son:

Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Moquegua Pasco Piura Puno Tacna Tumbes

Recomendaciones del Senamhi frente a las altas temperaturas

Ante este escenario, Senamhi recomendó evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, mantenerse hidratado, utilizar bloqueador solar, ropa ligera y de colores claros, además de prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes constituyen los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas.