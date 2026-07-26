FBC Melgar venció por 2-1 a Sporting Cristal: Arequipeños son punteros del Clausura

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

FBC Melgar derróto por 2-1 a Sporting Cristal, en el estadio Monumental de la UNSA por la segunda fecha del Torneo Clausura. Los goles arequipeños fueron marcados por Nicolás Quagliata y Jhonny Vidales, mientras que el descuento de la visita llegó por parte de Irven Ávila.

'El Dominó' acumuló seis puntos y se ubica como líder momentáneo junto a Universitario, y a la espera de lo que suceda con Alianza Lima esta noche.

Desarrollo del triundo local

Melgar derrotó 2-1 a Sporting Cristal en un partido que comenzó equilibrado, pero que fue dominado por el conjunto 'characato' con el paso de los minutos. Nicolás Quagliata abrió el marcador con un gol de tiro libre.

En el segundo tiempo, Jhonny Vidales amplió la ventaja de penal tras revisión del VAR. Cristal descontó por intermedio de Irven Ávila y buscó el empate, pero el desgaste físico le pasó factura, permitiendo que Melgar controlara el tramo final y se quedara con la victoria.

Situación de Melgar y Cristal

Los dirigidos por Miguel Rondelli sumaron su segundo triunfo en su segundo compromiso, siendo líderes parciales de la tabla con seis unidades, previamente superaron a Cienciano en el Cusco por 1-3.

Mientras que, los de Roberto Mosquera tropezaron por primera vez después de salir victoriosos en la jornada anterior contra Deportivo Garcilaso en el Alberto Gallardo.

Próximos compromisos

Tras esta caída, Sporting Cristal debe viajar a tierras brasileñas para jugar el partido de vuelta frente a RB Bragantino por la Conmebol Sudamericana, con quien igualó 0-0 en Lima el pasado míercoles 22. Y por el torneo local, recibe a Juan Pablo II el domingo 2 de agosto a las 11:00 a.m.

Por su parte, los 'rojinegros' no disputa duelos internacionales, y jugará como visitante frente a CD Moquegua el próximo domingo 2 de agosto a las 3:30 p.m. en el estadio 25 de Noviembre.

FBC Melgar ganó en la altura de Arequipa. Superó a Sporting Cristal por 2-1 con goles de Nicolás Quagliata y Johnny Vidales. Segundo triundo para los locales para posicionarse en la parte alta de la tabla. Primera derrota para la escuadra rimenses que buscará levantarse a mitad de semana cuando se juegue la clasificación en la Conmebol Sudamericana.