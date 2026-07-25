Ángel Di María rompe su silencio sobre la continuidad de Lionel Messi y Scaloni en la selección de Argentina

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ángel Di María volvió a referirse al presente de la selección argentina y rompió su silencio acerca de la continuidad de Lionel Messi y Lionel Scaloni al frente del equipo tras el Mundial de 2026. Además, el actual futbolista de Rosario Central destacó el camino recorrido por el seleccionado y remarcó la importancia del triunfo frente a Inglaterra.

Ángel Di María se pronuncia sobre Lionel Messi y Scaloni

En diálogo con la prensa posteriormente a un partido con su equipo en el campeonato argentino, fue consultado sobre el futuro del capitán argentino, 'El Fideo' fue contundente al asegurar que el astro del fútbol mundial todavía tiene condiciones para seguir haciendo historia con la Albiceleste.

"Leo tiene que seguir hasta cuando él quiera. Puede seguir muchos años más. Con 39 años demostró que es uno de los mejores de la historia y ya no tiene techo, no hay más nada para él", sostuvo el campeón del mundo en Qatar 2022.

De igual manera, el exseleccionado del combinado sudamericano también respaldó al entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, y deseó que continúe al frente del proyecto por todo lo que ha logrado desde que tomó la decisión de dirigir al equipo, sin embargo, fue claro en asegurar que la decisión final dependerá del estratega.

"Scaloni es la Scaloneta de esta Selección y ojalá siga por el bien de todos. Está haciendo una buena generación de jugadores que está sacando ahora y todo suma. Obviamente es una decisión de él, sabrá lo que quiere, pero como argentino me gustaría que siga", refirió el deportista de 38 años.

🇦🇷🤩 "Leo tiene que seguir, puede seguir MUCHÍSIMOS AÑOS MÁS: con 39 años demostró que es uno de los mejores de la historia, ya no tiene techo"



Ángel Di María habló sobre la continuidad de Messi y Scaloni en la selección pic.twitter.com/hmScRKAQr2 — Revolución Popular (@RPN_Oficial) July 24, 2026

La campaña mundialista de la Albiceleste

Al recordar la campaña mundialista, el extremo sorprendió al asegurar que el momento más importante fue la victoria sobre Inglaterra en semifinales. "Para mí el Mundial terminó ahí. Haberle ganado a Inglaterra le dio la alegría más grande al país", sostuvo.

Por último, elogió el esfuerzo del plantel pese a la derrota en la final frente a España. "Las finales a veces te tocan y a veces no. Esta vez no nos tocó, pero dejaron la celeste y blanca bien arriba. Se merecen más que un aplauso", concluyó.

Como vemos, en conversación con los medios de comunicación tras disputar un partido con Rosario Central, Ángel Di María expresó su anhelo de que Lionel Messi y Lionel Scaloni continúen al frente de la selección argentina por todo lo que significan ambos para el equipo.