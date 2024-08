Congreso: Carlos Zeballos anuncia salida de la bancada de Podemos Perú

08/08/2024 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Carlos Zeballos anunció que se retirará de la bancada de Podemos Perú para pasar a formar parte del grupo de parlamentarios no agrupados.

Carlos Zeballos abandona Podemos Perú

En declaraciones para Canal N, el legislador resaltó que su decisión no responde a ninguna búsqueda de beneficio propio. Según indicó, ha optado por no unirse a ninguna bancada a fin de no afectar en la elección de las presidencias de las comisiones.

"Mi decisión ya está tomada, me estoy retirando de la bancada (Podemos)", fueron sus palabras.

Zeballos Madariaga informó que el pasado 2 de julio presentó la inscripción de su partido político al que se unirían excongresistas de Acción Popular. La nueva agrupación llevará el nombre de 'Cooperación Popular', sin embargo, aún se sabe quienes la integrarían.

Como se recuerda, el ahora congresista no agrupado fue uno de los involucrados en el caso 'Los Niños'. Pese a ello, logró librarse de las acusaciones y consiguió que su caso fuera archivado.

Podemos Perú deja de ser la segunda fuerza parlamentaria

Es así como Carlos Zeballos se unirá a la fila de parlamentarios que tampoco tienen bancada. Esta lista incluye a Carlos Anderson, Flor Pablo, Maricarmen Alva y Margot Palacios. Sin embargo, lo más resaltante de su renuncia es el número de legisladores con los que se quedaría Podemos Perú.

Y es que la agrupación parlamentaria del partido de José Luna abandonaría su puesto como segunda bancada con mayor número de congresistas para pasar al tercer lugar. El primer puesto se lo lleva Fuerza Popular con 21 legisladores, mientras que el segundo lugar ahora lo ocupa Alianza para el Progreso con 14.

En caso Podemos Perú llegue a oficializar la adhesión de Guido Bellido en sus filas, la bancada sumaría 13 parlamentarios. Sin embargo, este número todavía no se puede concretar porque ha sido el exministro quien ha pedido que se disponga su incorporación.

Comisiones del Congreso de la República

La serie de cambios que vienen suscitándose en el Congreso se dan a pocos días de que el Parlamento empiece a evaluar quiénes presidirán las comisiones para el periodo legislativo 2024 - 2025. De acuerdo al número de parlamentarios en sus filas, este es el número de comisiones que el corresponde a cada bancada:

Fuerza Popular (21): 4 comisiones

Alianza para el Progreso (14): 3 comisiones

Podemos Perú (14): 3 comisiones

Perú Libre (11): 2 comisiones

Renovación Popular (10): 2 comisiones

Acción Popular (10): 2 comisiones

Bloque Magisterial (8): 2 comisiones

Avanza País (8): 2 comisiones

Juntos por el Perú (8): 2 comisiones

Somos Perú (7): 1 comisión

Bancada Socialista (5): 1 comisión

Honor y Democracia (5): 1 comisión

Bloque Democrático Popular (5): 1 comisión

Ante la serie de cambios dentro del Congreso de la República, la salida de Carlos Zeballos de la bancada de Podemos Perú se vuelve un factor que podría afectar la asignación de comisiones para la agrupación parlamentaria.