Poder Ejecutivo aprobó el pedido de extradición de alias 'Jorobado Deivi' desde Argentina para ser juzgado

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El Poder Ejecutivo aprobó la extradición activa, desde la República Argentina, del ciudadano peruano identificado como Deivi Romero Ullilen, sindicado como el cabecilla de la banda criminal 'Los Compadres'.

Ejecutivo aprueba extradición de 'Jorobado Deivi'

Esta medida se oficializó a través de la Resolución Suprema N.º 016-2026-JUS, la cual fue publicada este jueves 22 de enero en el Diario Oficial El Peruano. Fue autorizada por el presidente de la República, José Jerí, así como por los ministros Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

De esta manera, se formaliza el requerimiento formulado por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, para que pueda ser procesado por la justicia peruana por la presunta comisión de los delitos de sicariato agravado en grado de tentativa, sicariato agravado y organización criminal.

Cabe mencionar que, el citado requerimiento de extradición de alias 'Jorobado Deivi' se tramita conforme al Tratado de Extradición suscrito entre el Perú y Argentina que se encuentra vigente desde julio de 2006 y a su vez a lo dispuesto en el Código Procesal Penal y el reglamento que regula los procedimientos de extradición.

La captura de 'Jorobado Deivi' en Argentina

El pasado jueve13 de noviembre la cartera del estado liderada por Vicente Tiburcio dio a conocer a través de una 'alerta Mininter' que el delincuente 'El Jorobado Deivi', sindicado como el presunto líder de la banda delictiva 'Los Compadres', fue capturado en territorio argentino.

Adicionalmente, el Ministerio del Interior señaló que esta "importante captura" fue posible gracias a "la estrecha coordinación entre la Policía peruana y argentina". De igual manera,indicó que este sujeto contaba con una alerta roja de Interpol.

Cabe señalar que, Romero Ullilen era buscado en Perú por graves delitos relacionados con el narcotráfico y, principalmente, extorsión a diversas empresas en la región La Libertad. Contra 'jorobado Deivi' pesaba una orden de captura internacional, lo que motivó la emisión de una Alerta Roja de Interpol para su localización y arresto.

Si bien este tipo es acusado de una serie de delitos en el norte del país, es señalado como el supuesto encargado de cobrar el monto de 300 mil soles a la familia de un universitario que fue secuestrado por la organización criminal 'Los Pulpos', en abril de 2022.

Como vemos, el Poder Ejecutivo aprobó la extradición activa, desde la República Argentina, del ciudadano Deivi Romero Ullilen, alias 'Jorobado Deivi', quien es sindicado de ser el cabecilla de la banda criminal 'Los Compadres'.