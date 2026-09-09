Congreso: diputado Marlon Aguirre retira su firma y frena moción contra el ministro del Interior

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario por Junín de Juntos por el Perú (JP), Marlon Aguirre, remitió el Oficio N° 039-2026-MAAR/CR a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados del Congreso de la República para solicitar formalmente el retiro de su firma de la moción de interpelación presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo. Con esta decisión administrativa, el recurso pierde el respaldo reglamentario exigido para continuar su trámite en el Pleno.

Caída de la moción de interpelación por falta de firmas reglamentarias

La propuesta para interpelar al titular del sector Interior contaba inicialmente con un total de 20 firmas de respaldo parlamentario. Sin embargo, la anulación del apoyo del representante de Junín dejó la iniciativa sin el número indispensable de rúbricas exigidas por el reglamento del Parlamento para avanzar a la etapa de debate y votación.

"Le solicito el retiro de mi firma de la Moción de Orden del Día: Propone interpelar al señor ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo, por designaciones irregulares en el sector interior e ineptitud en la conducción de la política de seguridad ciudadana frente al incremento de la criminalidad", precisa el oficio enviado a la mesa directiva.

Este cambio de postura frena el intento de la oposición por cuestionar el desempeño de la alta dirección del Ministerio del Interior frente a las cuestionadas contrataciones en la cartera y los resultados de las estrategias operativas contra la delincuencia común y organizada en el país.

Por medio del oficio solicitó el retiro de su firma.

Tensiones internas en Juntos por el Perú y giros en la moción contra el ministro del Interior

El retiro del respaldo a la medida ocurre en medio de marcadas discrepancias internas dentro del grupo parlamentario de Juntos por el Perú. Semanas atrás, Aguirre expresó públicamente sus críticas hacia el vocero de la bancada, Ernesto Zunini, debido a los criterios aplicados para la distribución de los puestos en las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

Durante los momentos de mayor tensión partidaria, el representante de Junín deslizó la posibilidad de apartarse de las filas de JP para incorporarse al grupo parlamentario de Fuerza Popular. Pese a la controversia generada por sus declaraciones, el propio legislador dio marcha atrás días después, señalando que continuaría perteneciendo a la agrupación política por la cual fue electo.

En ese sentido, la moción contra el ministro del Interior queda sin efecto práctico tras el giro político de Marlon Aguirre, un movimiento que impacta de forma directa en la estrategia de fiscalización planteada por su bancada parlamentaria.