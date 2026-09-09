Senadora Mirtha Vásquez sobre incorporación de Perú al Escudo de las Américas: "Puede trastocar nuestra soberanía"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, advirtió que la incorporación de Perú al Escudo de las Américas podría trastocar la soberanía de nuestro país.

Además, indicó que es una iniciativa de Estados Unidos con la que convoca a los países a los que considera sus aliados y que todo tratado multilateral debe pasar por el Congreso para definir su aprobación o no.

Integración será debatida en Pleno

Mirtha Vásquez indicó que esta reciente integración será debatida en el Pleno y consideró que se trata de una convocatoria de Estados Unidos a sus países colaboradores.

"En el Pleno del Senado discutiremos ese tema. Nos estamos adheriendo a una informalidad, no es producto de una negocación multilateral. Varias veces el Perú se ha suscrito a estas iniciativas latinoamericanas porque se tenían claros los objetivos y a qué nos comprometen. (...) Pero con el Escudo de las Américas, Estados Unidos llama a quienes considera sus aliados", afirmó.

Parlamento debe evaluar todo acuerdo

Asimismo, resaltó que todo tratado debe ser evaluado previamente por el Parlamento y dejó entrever que esta iniciativa responde más a una convocatoria de Estados Unidos a países que comparten su línea ideológica.

"Todo acuerdo tiene que pasar por el Congreso y deberíamos nosotros aprobarlo, pero, como resulta que no tiene formalidad nos obvían. (...) Esta no es una iniciativa para luchar contra el crimen organizado porque tendrían que llamar a todos los países. (...) Estados Unidos simplemente llaman a quienes se alineen ideológicamente con ellos", agregó.

Vásquez advierte riesgo para soberanía

Vásquez advirtió que esta decisión podría poner en riesgo la soberanía nacional y adelantó que buscará reunirse con el canciller Carlos Espá para que explique los motivos por los que Perú aceptó integrarse al Escudo de las Américas.

"Nosotros vemos como un peligro esta adhesión porque puede signficar trastocar nuestra soberanía. Estamos llamando al ministro de Relaciones Exteriores para que nos explique el criterio o solamente está siguiendo las órdenes que imparte Trump por parte de Marco Rubio. Tememos que este Gobierno solo esté obedeciendo órdenes y no haciendo lo que le corresponde", manifestó.

Cuestiona rompimiento de relaciones diplomáticas con Irán

La senadora se refirió acerca de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú e Irán. Cuestionó dicha decisión y la calificó de preocupante si es que el gobierno actual está administrando el país libremente o que se está sujetando a los lineamientos de Estados Unidos.

"Es muy sintomático que los países que están rompiendo con Irán sean aliados de Estados Unidos. Entonces ¿son órdenes que vienen de allí? ¿por qué el señor Espá rompe relaciones con Irán? con quién no tenemos un acercamiento. Es muy preocupante lo que está haciendo este Gobierno ¿son influencias internacionales o nos estamos sujetando a EE. UU.?", sostuvo.

Finalmente, Vásquez reiteró su preocupación por una posible afectación a la soberanía nacional y anunció que solicitará al canciller Carlos Espá explicaciones sobre los motivos que llevaron al Gobierno a aceptar la incorporación del Perú al Escudo de las Américas.