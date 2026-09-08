Tráfico en Lima: Francis Allison propone megaobras de infraestructura para solucionar el caos vehicular

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, indicó que la capital necesita obras para mitigar el tráfico vehicular. Mencionó megaobras en Lima Norte, como en el óvalo Zapallal, Trapiche o puentes para unir Comas con Puente Piedra.

Infraestructura estratégica para descongestionar las vías de Lima Norte

La saturación de las vías principales en la zona norte de la capital exige intervenciones de gran envergadura para optimizar el desplazamiento diario de miles de ciudadanos. Las zonas de alta densidad vehicular requieren soluciones viales modernas que permitan eliminar los cuellos de botella en intersecciones críticas y arterias de alta fluidez.

Entre los proyectos prioritarios para esta zona se plantea la construcción de complejos pasos a desnivel en sectores de constante congestión como el Óvalo Zapallal y la zona comercial de Unicachi. A estas iniciativas se suma la ampliación de ejes longitudinales mediante la prolongación de la avenida Canta Callao hasta su empalme con la Panamericana Norte.

La implementación de estas alternativas de conectividad busca articular de manera más eficiente los flujos vehiculares y reducir drásticamente los tiempos de traslado. La integración de infraestructura vial sostenible se posiciona así como un factor determinante para devolver fluidez al tránsito y dinamizar la economía de los distritos involucrados.

Francis Allison habla sobre la interconexión distrital y soluciones viales para la transitabilidad

Las barreras geográficas de la capital, representadas por cauces de ríos y formaciones rocosas, han generado históricamente una fragmentación urbana que dificulta la integración entre distritos vecinos. Esta falta de vías transversales obliga a los conductores a realizar desvíos prolongados que incrementan el volumen vehicular en las avenidas principales.

La construcción e instalación de puentes interdistritales resulta fundamental para recortar trayectos y conectar directamente sectores como Comas y Puente Piedra. Para agilizar este proceso, la habilitación de estructuras modulares de rápida colocación se presenta como una alternativa inmediata mientras se desarrollan las obras definitivas de concreto.

El fortalecimiento de la red de transporte en la metrópoli requiere de una planificación técnica enfocada en eliminar las brechas de infraestructura existente. Un plan de movilidad integral enfocado en conectar la ciudad permitirá transformar la gestión del tránsito y mejorar de forma sustancial la calidad de vida de los limeños.

En ese sentido, Francis Allison promoverá un plan de infraestructura pública orientado a ejecutar las megaobras viales necesarias para resolver la problemática del transporte en la capital.