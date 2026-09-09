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Congreso llamará a Carlos Espá para explicar incorporación de Perú al Escudo de las Américas, según Mirtha Vásquez

Luego de que Perú se incorporara al Escudo de las Américas, el canciller Carlos Espá será citado para explicar el proceso y los alcances de este reciente hecho.

Congreso citará a Carlos Espá por Escudo de las Américas
Congreso citará a Carlos Espá por Escudo de las Américas (Composición Exitosa)

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/09/2026

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En entrevista con Exitosa, Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, anunció que el Congreso Bicameral llamará al canciller Carlos Espá para que explique los criterios detrás de la incorporación de Perú al Escudo de las Américas.

Congreso citará al canciller Carlos Espá

Frente a la reciente incorporación del Perú al Escudo de las Américas, según un documento realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, la senadora del partido político Ahora Nación, Mirtha Vásquez señaló en diálogo con Exitosa que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores deberá responder por esta medida aplicada frente al Congreso.

"Nosotros estamos llamando al Congreso al ministro de Relaciones Exteriores para que nos explique con que criterios o simplemente el señor esta obedeciendo a las órdenes que imparte Trump por intermedio de Marco Rubio", expresó la senadora.

Durante su intervención, la funcionaria pública de Ahora Nación mencionó que sería muy grave si Carlos Espá estaría siguiendo órdenes que no ayuden a la soberanía peruana.

"Necesitamos que nos explique porque seria muy grave que este gobierno simplemente lo que este haciendo es obedeciendo órdenes y no haciendo lo que le corresponde, gobernar y cuidar a nuestro país, cuidar su soberanía", enfatizó Mirtha Vásquez.

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