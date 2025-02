Congreso: Edwin Martínez justifica contratación de Isabel Cajo y afirma que se distinguía por su actitud

12/02/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Edwin Martínez, se refirió a la contratación y labores que desempeñó la extrabajadora de su despacho, Isabel Cajo. Este argumentó que, pese a que no tenía grandes méritos profesionales, la joven contaba con actitud que, según el legislador, es necesario para trabajar en ámbitos políticos.

Isabel Cajo tenía "Actitud"

En diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, Martínez afirmó que, de no haber presentado su renuncia, él no la habría sacado de labores, pues cumplía con su trabajo. Asimismo, continuó enfatizando sus motivos en que, existen casos de grandes profesionales que no cuentan con eso que él llamó como "actitud".

"Posiblemente, pero hay muchos grandes profesionales que no son nada más que tecnócratas de laboratorio. (¿Qué la diferenciaba, que tener un Only Fans?) Actitud. Uno que trabajar en temas políticos tiene que tener actitud, decisión y vocación. Vocación de servicio", detalló.

Edwin Martínez detalló que la joven trabajaba en proyectos políticos y que ello, pese a estar no en la cosa política del Parlamento, sino en labores más bien técnicas, lo hacía de una manera positiva y eficaz.

Finalmente, enfatizó en que la joven tenía las intenciones de hacer las cosas bien y de extraer información necesaria para hacer el sustento de los proyectos de ley, complementándolo con trasfondo social y otros puntos necesarios para que el destino de los proyectos no sea el archivo.

"Un proyecto de ley tiene sí o sí, trasfondo político. (...) Ese es un trabajo que merece tener la intención de hacer la cosa bien y extraer toda la documentación necesaria para poder sustentar el proyecto de ley. Si no tienes un buen sustento técnico, con trasfondo social, definitivamente los proyectos de ley se quedan archivados", continuó.

No la hubiera dejado ir

El parlamentario fue bastante enfático en afirmar que la joven Cajo había presentado una renuncia tiempo antes de su salida. Sin embargo, debido a que se encontraba trabajando en un proyecto de ley, este le pidió que terminara sus labores antes de irse. Una vez acabado ello, la joven presentó su renuncia y se retiró.

"Si ella no hubiera renunciado al cargo, tenga la plena seguridad de que yo no la hubiera botado tampoco, porque no encuentro falta alguna de una trabajadora que, mientras ha estado en mi despacho ha cumplido con su trabajo", complementó.

De este modo, el congresista Edwin Martínez argumentó la contratación de Isabel Cajo y su permanencia, asegurando que esta contaba con "actitud" para ejercer sus funciones y, de no haber presentado su renuncia, no la habría dejado ir.